《信报》：外空海底资源竞争神九蛟龙开启新局

（6月25日社评）

中国昨天在航天与深海潜水器技术取得突破,体现国家科技综合力量的进步.中国“上天下海”进入新里程,也标志了在外层空间和深海的资源开发,利用和竞争都出现一个新局面,对"中国崛起"是机遇也是挑战.

很明显,大国投入庞大资源,开拓太空和深海"新边疆",除了考虑提高国家科技硬实力,并可以利用这些高技术转化为军事实力之外,同样关键的推动因素,是着眼于未来资源的供给来源与获取.外层空间和深海的资源可谓深不可测,迄今仍无法准确量度.

中国在外层太空和海洋深水领域所取得的技术突破,当然可以从国家综合国力和大国崛起的角度观察,但看深一层,这个新发展局面亦意味外层空间和深海资源的开发、利用和竞争,从此进入一个崭新的阶段性发展起点.甚至有外国分析家认为,中国和美国的大国资源角力竞争,不在於东海南海的油气能源,最终在於外层空间和深海.

早於2010年6月,美国奥巴马总统公布新太空政策,计划在2025年前,启动月球外天体载人飞行计划,去年2月发表“国家安全太空战略报告”,提出未来10年的外空竞争战略.日本和印度政府同样制定雄心勃勃的外空发展计划,反映外层空间的大国竞争有明显加剧之势.

如今神九与蛟龙号取得发展技术性突破,中国如何推动知识生产的教育系统改革、进行发展外层空间和深海相关的国内立法,以应对新发展与竞争局面,无疑也摆上了议程.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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