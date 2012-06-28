香港《文汇报》：中央惠港措施 贯通两地金融

（6月28日社评）

为庆祝回归15周年,中央政府公布一系列惠港政策,其中最令人瞩目的是金融方面的措施,包括支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算、批准推出两地相互挂牌的ETF、深化粤港金融合作等.消息刺激港股重上19,000点.在香港金融发展需要新突破的关节点上,中央在金融方面大力挺港,不但有助充实香港的人民币资金池,巩固离岸人民币交收中心的地位,而且打通两地金融脉络,深化两地交易所的合作,为香港金融业开拓庞大的中国市场.当局及金融业界必须开放胸襟,不应将发展视野只局限中环一隅之地,更应放眼中国,积极参与前海合作区的发展,达致两地互利双赢.

近年香港在离岸人民币业务上发展迅速,然而单靠目前的业务很难成为真正的人民币中心.面对海外市场如新加坡、伦敦等,正就发展离岸人民币业务急起直追,中央这次准许第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,并容许非本地居民在港开立人民币户口,不但有助扩大香港人民币资金池,而且可吸引更多外地的企业及投资者利用香港作为交易结算平台,将扩大人民币离岸中心的业务及功能,解决香港离岸中心发展的瓶颈.

国际级金融中心如纽约、伦敦等,背後都有庞大的经济腹地支撑,纽约有整个美国经济支持,伦敦承办的金融业务更是遍及欧洲.香港背後依靠的正是发展潜力巨大的中国市场.因此,香港金融未来发展之路就是不断深化与中国的融合.中央提出将深化粤港金融合作等,并允许香港金融机构依据相关管理办法在粤设立消费金融公司,正为香港金融业提供了机遇.特别是深圳前海区的发展,将打造成深圳以至全中国发展“现代服务业的实验场”.香港金融机构可发挥在港融资,并支援前海发展的角色,既可配合深圳的经济转型,也可从中寻找商机.当局及金融业界应将发展视野由中环扩展至深圳以至珠江三角洲,利用香港金融发展的优势,推动粤港金融合作,为香港开拓更广阔的发展空间.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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