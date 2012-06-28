《信报》：中港加深经济合作政策需要长远目光

（6月28日社评）

香港回归15周年前夕,中国官媒透露,北京政府将推出一系列政策措施,加强中国与香港经贸合作.从中港两地深化联系的视角看,这些政策对两地经济发展有相互促进作用;与此同时也反映香港经济加大对中国市场的依赖性.

中央推出的六项政策措施,涵盖经贸、金融、教育交流、科技、旅游和粤港合作等领域.在经贸合作上,将会签署CEPA9,推动中港企业联合走出去;在人民币加快国际化步伐的国家战略下,支持第三方利用香港平台,办理人民币贸易投资结算,巩固香港作为人民币离岸中心地位.这些措施的确有助增加香港的商机.

措施其中一项是推动沪深港交易所联合设立合资公司,推出中港两地市场互相挂牌的交易所买卖基金;加强粤港合作,允许香港金融机构按照相关管理办法,在粤方设立消费金融公司.照业内人士的观察,虽然此举可能让香港金融机构在当地开拓信用卡或个人信贷等业务,但还须端视落实政策的细节.

至于允许第三方利用香港人民币离岸市场,办理人民币贸易结算,面对中央把人民币离岸业务和市场分流到新加坡和伦敦,这项新措施无疑有助香港巩固人民币离岸中心的地位,增强竞争力,但扩大人民币贸易结算的规模,强化海外人民币的需求,对人民币国际化同样带来裨益,可以缔造双赢效果.

因此,互利的效果是中港两地经济深化联系的基石.从这个角度来构建两地的经济合作,其实更具积极意义.中港经济合作方式也不断多样化,从依据产品带动,转向各种生产要素,包括人流和资金流的合作推动,在金融领域的深化联系,反映中港经济一体化进程,发展至今已转入了一个新阶段.可以说,中央政府推出一系列政策措施,加强中国与香港合作,在中港经济转入深化联系的新阶段,政策更须以长远目光营造互利双赢效果.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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