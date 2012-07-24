香港《经济日报》西班牙连环爆 共同债挽信心

(7月24日社评)

环球金融市场昨受希腊与西班牙危机夹击,惟希腊迟早要被踢出欧元区,市场早有准备,真正危险的是问题愈爆愈多、却又大得不能倒的西班牙.挽救危机所需银弹将以数千亿欧元计,此对欧盟的政治意志与能力构成严峻考验.

西班牙危机恍如无底深潭,欧央行去年底及今年先後推两轮长期再融资操作,放水逾2,600亿欧元予西班牙银行扫入该国国债.西班牙银行在5月爆危机後,欧盟又急推1,000亿欧元救亡,各界以为可松一口气之时,西班牙近日又爆地方政府危机,急待中央施救,其负债高达1,400亿欧元,今年要偿还360亿欧元,西国危机仿似没完没了.

西班牙表面危机不断,背後实环环相扣,就是楼市泡沫爆破後遗.西班牙楼价自千禧年以来狂飙,令政府冲昏头脑大肆举债挥霍,银行亦无视风险乱放贷.惟楼泡疯狂盛宴在2007年落幕,难再支撑政府与银行豪花滥贷,国债、银行、地方政府一个接一个陷危.且西国楼价恐再跌一至两成方见底,危机势续恶化.

对欧盟而言,西班牙救与不救都难.踢走小国希腊的震荡或相对可控,但西班牙却是大得不能倒,若然沦陷,欧债野火势全面失控,令意大利亦会受牵连冲击,更可能推倒欧元、令欧盟陷入解体危机.但要救西班牙成本恐数以千亿欧元计,外界忧虑德国是否愿付此天文数字赎金,热钱更藉之大肆炒作.

欧盟要保住西班牙、保住欧元与欧盟,首要是稳住市场脆弱信心,德国尤须展示破釜沉舟的政治意志,推出具说服力的震撼措施.否则欧盟拖拉角力延误施救,一旦市场信心崩溃,资金大举逃离欧洲,令债息狂升、银行崩溃,残局更难收拾.

欧盟在此非常时期必需要让市场相信各成员国真的愿同坐一船,不计成本保住欧元体制,那便需有欧元区共同债券此终极武器.然而,共同债券争议极大,尤其德国国民对不断输血予欧猪已极为反感,政治上势遇强力反弹,实难一时三刻推出,故就算欧盟有心推共同债,成事前各国角力争拗亦势不断加剧,炒家势借此政经动荡炒卖,环球金融折腾恐更大.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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