《文汇报》欧债危机骨牌效应更明显

(7月24日社评)

西班牙地区财困,掀开新一轮欧债危机,资金转往美元避险,引发亚太区股市下挫.值得关注的是,新一轮欧债危机的骨牌效应更加明显,一旦欧元区第四大经济体西班牙面临违约,德国和法国的银行将被拖下水,而一旦欧元区第三大经济体意大利无法偿债,则德国、法国以及整个欧元区都将灰飞烟灭.欧盟应再次召开峰会,尽快就建立欧洲财政联盟和推出共同债券达成共识.香港也应及早推出限制沽空措施,避免港股成为国际炒家提款机.

新一轮欧债危机,首先是西班牙华伦西亚自治区要求西班牙政府救援,并可能再有6个自治区将要求援,其次是德国拒绝与希腊重新谈判紧缩计划,令人再度关注希腊会否退出欧元区.外界正密切关注西班牙会否成为第4个要求全面救助的国家.同时静待IMF重返雅典进行评估,能否挽救亟需资金的希腊于水深火热中.西班牙和希腊局势岌岌可危,资金避险情绪高涨,西班牙国债再遭抛售,意大利的5年信贷违约掉期指数亦上升,如果长久拖下去,会逐步恶化,整个欧元区前景岌岌可危.

西班牙为欧债危机以来最大的受助国.作为欧元区第四大经济体,不仅援助规模占经济产出比率迥异,条件也大不相同.欧元区对西班牙的援助,无法彻底解决欧债危机.从长期来看,统一财政是欧元区的唯一出路,欧盟的未来取决於财政一体化的进程,但财政统一需要较长时间,也必定不会一帆风顺,而德国会否让步是欧债危机避免骨牌效应的关键.由於远水救不了近火,解决眼下欧债问题的方法可以是扩大EFSF的规模,提前ESM的时间,也可以是为问题国家国债作担保.

西班牙股票市场监管机构昨日宣布,禁止对所有西班牙证券进行沽空,为期三个月,而且不排除会再延长限期.反观本港,面对国际炒家的狂轰滥炸,却中门大开,未有推出相应措施.倘任由炒家将港股当作提款机,损害小投资者利益之余,也会影响金融体系的安全和稳定.当局不能对此掉以轻心,必须及早推出限制沽空措施,以稳定金融市场.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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