《信报》财政失控风险暴升 西班牙恐全面求救

(7月24日社评)

西班牙债务危机爆发风险急升,国债孳息率昨天续创新高,在多个自治区拟向中央提出财政援助的传闻下,市场担心该国融资成本急涨,令政府无法再承担,财政失控,最终步上欧猪国家後尘,向欧盟提出全面求助.受欧债危机复现隐忧冲击,港股昨天急挫逾580点,市场一片风声鹤唳.

如今西班牙险情的确明显恶化.第一,该国经济持续萎缩,衰退之势比估计还恶劣.第二,自治区财政赤字进一步恶化.多个自治区都要求中央紧急基金拨款.明显看到,过去多年,中央政府缺乏政治手段约束已债台高筑的地方政府支出,财赤积重难返,如今大有来一次"总爆发"之势.第三,欧盟向该国银行体系施以资本重组的援手,只是间接进行.更重要一点是,该国银行业不良贷款率,由4月8.2%,进一步恶化至5月8.95%新高,使银行资本重组过程增加更多爆炸性.

当前自治区财政恶化,基於西班牙银行多是地方债务的主要债权人,公共债务危机与银行债务危机捆绑,恶性循环难免会触发主权债务、地方债务和银行债务"三害并发"的局面,财政失控,迫使西班牙终归走上全面求救之路.

形势发展至今,欧债危机风险外溢至核心国家的风险倏然升温.西班牙和意大利危情相互影响的效应也有推动隐患浮上水面之势.虽然意大利地方债务问题有别于西班牙的"失序"凶险局面,但该国10年期国债孳息率同样急遽飙升,无疑为逾2万亿欧罗的债务存量带来巨大利息负担和再融资压力,并挑动市场神经,忧虑欧债危机风险外溢到西意两国一触即发.

照当前发展形势观察,欧债危机正走到关键性的反覆变化点.欧盟等"三头马车"检查希腊的紧缩和削赤承诺效果在即,但已传出国基会可能不再拨出贷款的消息.加上如今西班牙滑向财政失控的风险急遽升温,若欧盟和欧洲央行不能及时"扑火",一旦西班牙和意大利堕入险境,无论以什麽形式向外全面求助,都会把欧罗货币体系推上分裂以至瓦解之路.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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