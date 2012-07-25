香港《经济日报》：欧债火烧德国 危机反见曙光

(7月25日社评)

欧债危机蔓延,除西班牙、希腊成焦点,连欧盟龙头德国亦爆坏消息,惟对解决危机反是好事,因德国人一直自我感觉良好,对欧猪灾情隔岸观火拖延救援.故只有德国经济转差、国民惊觉火烧眼眉,欧债危机反望见解救曙光.

欧盟龙头德国昨接连出现坏消息,评级机构穆迪将其信贷评级展望降至负面,德国7月份制造业及服务业PMI表现均逊预期,并处收缩.惟市场对此未见太大反应,此因德国为欧洲资金避难所,庞大避险资金仍力撑其股市债市.

德国经济数据转差,无疑受欧债危机拖累.正如穆迪指出,希腊退出欧元区风险愈来愈高,欧猪大国如西班牙及意大利的宏观经济与融资环境,亦继续恶化;援助欧猪的重担,势落在评级较高的国家如德国身上.惟德国政府依然顾我,昨晚重申其经济与公共财政仍稳健.

德国民众仍未感到欧债危机切肤之痛,其失业率仍处6.8%的历史低位,人民衣食无忧,加上欧洲避险资金涌入,推低其资金拆借成本,上周拍卖的短期国债更现首负利率,欧猪国惨况恍如他人瓦上霜,使德国缺乏救人自救的危机感.

现实是欧债之火实已渐烧近德国人民身边,德国作为出口大国,近半出口需求来自欧盟国家,欧债危机殃及欧洲经济,德国势唇亡齿寒.德国制造业PMI已连跌个三月至逾三年新低,其经济更已在低增长与衰退间徘徊,德国被欧债危机炙伤只是迟早问题.

只有德国经济愈来愈差,尤其当失业率弹升,令德国感到欧债危机切肤之痛,才能敲醒德国人民,明白自己与欧猪同坐一船,在出手施救,尤其要推欧元区共同债券施救时,不会再推三阻四.惟要令德国醒悟、欧盟拿出切实有力解救方法,实非一时三刻之事,欧债危机短期内仍会向坏方向发展,金融市场动荡仍难止息.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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