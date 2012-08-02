《文汇报》：中国经济下滑 需加强扶持中小企

(8月2日社评)

中国官方昨日公布,7月制造业PMI数据环比再降0.1%至50.1%,连续第8个月下滑.中国经济指标继续回落,主要受制於欧美下行经济环境和内部内需不足.同时,有关中小企的数据不降反升,说明中央过去扶持中小企的措施奏效.为确保达致经济稳增长目标,协助中小企融资渡过难关的措施应持续抓紧,长远而言,仍需深化以内需带动经济增长的改革,实现中国经济长远稳步发展.

受制於国内外大环境形势严峻,PMI数据持续下滑意味中国经济仍未走出下行阴霾,其中直接反映市场需求的新订单指数已降至49%.国外方面,欧债危机加深,美国第二季度国内生产总值增速已连续2个季度出现下滑,7月份消费者信心指数降至今年以来最低,反映美国经济亦呈下行趋势.国内方面,以投资促消费、以消费促增长的经济循环仍未确立,当前供大於求的下行压力未除.国际和国内有效需求持续疲软,进一步影响经济表现和市场预期.

值得注意的是,是次小型企业PMI继6月上升2%後,7月又上升0.9%至48.1%;中型企业PMI亦较上月回升0.2%至50.2%,中小企数据不降反升.反映中小企业情况的汇丰PMI,上月录得5个月以来最高位,亦和是次中小企PMI数据吻合,意味着中小型制造企业的民营经济发展状况有好转,说明中央过去对中小企的扶持措施到位,效果开始显现.中小企下半年经营仍然困难,中央对中小企的扶持措施需再抓紧,协助融资,助渡难关.

是次PMI指数跌幅已逐渐缩小,反映中国经济逐步回稳,符合中央稳增长的经济目标.中央一再重申,坚持把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,符合当前国内经济形势需求.当前经济状况仍符中央预期,但不利因素仍然存在.作为经济大国,长远而言,依靠内需带动,减少对出口的依赖,才是经济长久保持稳增长的有力保证,继续深化内需改革和调整产业结构是长远之举.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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