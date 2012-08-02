《信报》：就业压力加大 预期降准在即

(8月2日社评)

昨天公布官方7月制造业PMI,反映了中国经济持续下行的最新趋势,其中劳动人口就业压力加大,显示稳增长的确带有迫切性,央行进一步货币宽松,加强投资刺激,预料短期内会加大推行力度.官方PMI为50.1,较上月微跌0.1%.但仔细观察各分项指数,经济增速放缓之势,蕴含不容轻视的风险.

反映制造业现况的生产指数为51.8,连续4个月一口气下跌,并为去年12月以来最低点.反映出口状况的新订单指数为49,亦告五连跌,且持续3个月处於50点扩张临界点之下,折射出制造业生产活动回落之势,其萎缩程度比想像中凌厉.

7月官方PMI指数中,中型企业PMI比上月微升,小型企业PMI亦较上月回升0.9%至48.1,可惜仍处於强弱临界点之下;印证统计覆盖更多中小型企业的汇丰7月PMI,指数回升至49.3,创近2年最大环比升幅,加上官方整体PMI指数降速继续缩小,因而认为中国制造业已筑底企稳,使经济下半年回升的预期得到强化.

然而,值得注意的是,无论从官方或汇丰的PMI指数,同样反映就业情况并不乐观.虽然人力资源和社会保障部公布二季度城镇登记失业率为4.1%,连续8个季度维持不变,但制造业PMI反映出来的情况却明显迥异.

按汇丰PMI报告,企业就业指数降至48点,创3年来最低水平,连续5个月在临界点之下;官方PMI报告,7月从业人员指数较6月再降0.2%至49.5,也连续2个月低於临界点,折射出制造业缩减规模或订单减少而要精简人手.

在年底举行"十八大"前,避免就业恶化,维护社会稳定,无疑是稳增长其中主要的考虑因素.如今胡温党政最高层不足一周内连环发声,强调稳增长,在当前外部需求恶化、内部消费动力不足的制约下,促进投资提振内需,已成为刺激措施的主力,8月内下调存款准备金率,预期也进一步升温,央行出招已然近在眉睫.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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