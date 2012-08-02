《星岛日报》：走线走出祸 运动员最无辜

(8月2日社评)

奥运羽毛球项目首次引入分组循环赛安排,女子双人项目即有4队组合为得到较佳走线未尽全力,最後遭取消资格,成为本届奥运的污点.

以往奥运羽毛球赛采用单淘汰制,球员需要每场皆胜才能够夺得金牌,今届则是先举行分组单循环赛,打出最後16强才开始单淘汰赛,结果出现走线策略,因应大会定下的编排,尽量避免在余下的比赛遇到强手被淘汰.

今次被处分的4队,2队来自南韩,其余来自中国和印尼.她们本来都已经稳夺16强出赛权,剩下的一场分组赛的作用,主要是决定进入单淘汰赛时的对手,避免在淘汰赛事中途面对强劲的中国对手.

世界盃足球赛采用类似赛制,不止一次在分组赛关键阶段故意输掉让对方入围决赛周,结果国际足协把关键最後两场分组赛,安排在同时间不同地点进行,却仍然杜绝不了以上情况.

世界羽联对於今次奥运球员未尽全力比赛的裁决,比较严格.不过,在尽力比赛的要求上,始终有灰色地带.运动员不是每场比赛都尽全力,例如田径和游泳运动往往初赛留力,避免过分透支影响决赛取胜表现.队际球赛并非每场都排最佳阵容全力作战,同样是可以接受的策略.

今次羽毛球赛,包含走线和留力双重考虑,目标是增加夺奖机会,结果被重罚,球员首当其冲付出沉重代价,由於球员往往是听命于教练行事,变相成为受害者,从今次多队同时争输,反映赛制安排不周,施以重罚其实不无掩饰失误的质疑.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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