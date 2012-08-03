香港《经济日报》：德阻欧央行买债 埋更大危机

(8月3日社评)

欧央行议息会议结果交白卷,未有具体买债救助欧猪计划,显然受欧盟龙头德国阻挠.德国消极反对欧央行拯救欧猪国,又没有提出可行替代方案.欧债危机再拖,不断削弱市场对欧盟拯救能力的信任,未来恐酿大祸.

欧央行总裁德拉吉上周四曾坚称会设法扞卫欧元,市场期望欧央行昨晚会出两招,一是恢复在二手市场买欧猪国债,二是向ESM发银行牌照,让其可向欧央行无限借钱买欧猪债,结果两者均落空.

欧央行交白卷,德拉吉在回应时将矛头指向德国,此因德国一直阻挠欧央出手.德国一方面是担心压低欧猪国债息後,西班牙与意大利等欧猪国无心削赤.二是向欧洲稳定机制发银行牌照,令欧央行变相无限量印钞,将加剧欧洲通胀.德国的忧虑并非无因,但令欧央行不作为,只会令危机加深.

其一,容许欧央行买欧猪债,有胜於无.买债计划能否有效压低欧猪国债息,外界不无怀疑,但西班牙、意大利债息无法回落,单是国债高息已令西意财赤加深,脱困无期,倒过来将更严重冲击欧盟安危.德国只是消极反对欧央行买债计划,却又未有提出其他可行方案,助西意换取时间可整理财政开支与经济,是不负责任的行为,结果将是累人累己.

其二,德国的态度,将进一步打击市场对欧盟自救能力的信心.德国的一再阻挠,令市场怀疑未来欧央行以至欧盟的行动,都只是半心半意,结果救市计划事倍功半.更惹人担心的是,市场信心正一再被削弱,一旦耐性尽失,资金或加速撤离欧洲,可能引发欧股与欧元暴跌,甚或触发欧盟解体危机.

欧盟要解决当前困局,须先稳住金融市场信心,为欧猪国债危机止血只是第一步,再进一步是要有全盘刺激经济措施,协助欧洲复苏,才有望真正脱困.惟在德国阻挠下,欧盟连跨出第一步都举步维艰,不但欧债危机更难解,环球金融市场与经济亦势受更大折腾.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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