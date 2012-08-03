香港《文汇报》：欧洲央行须出招化解危机

(8月3日社评)

欧洲央行昨日结束议息会议,决定基准利率0.75%维持不变,亦未如市场预期推出重启买债计划.欧洲央行未有如预期推出重大救市措施,令人质疑欧洲央行应对欧债危机的力度不足,未能恢复国际社会对欧元区自救的信心.即使欧洲央行未来出手介入西班牙和意大利两国国债息率,仍只属苟延残喘,难以根本解决欧债危机.欧洲央行和德国央行意见分歧,未来形势,最终需靠整合财政联盟或统一欧洲发债,方能从根本上化解欧债危机.

美联储前日公布保持息率不变,投资者大感失望,目光纷纷聚焦到欧洲央行的议息决定,期盼推出有效措施介入干预,挽救国际社会对欧元区自救的信心.鉴於欧洲央行此前在7月初刚刚实施过降息,故欧洲央行同样公布利率不变.总裁德拉吉指,未来数星期欧洲央行会采取直接和公开的市场操作,或非常规性的货币政策措施,协助受压的欧元区国家稳定融资成本,设计合适的模式.

然而,这些措施相对现时欧债危机的险情,力度不足.市场期待德拉吉兑现尽一切必要手段扞卫欧元的诺言,并将此解读为欧洲央行将在债市干预的信号.倘若德拉吉无法克服德国联邦银行对这种行动的反弹,市场反应将相当糟糕,欧债危机将进一步恶化.

现时欧盟各国的财政情况仍然各自为政,欧元区财政仍然松散,缺乏有效有力的统一意志统合处理,即使欧洲央行最後一如市场预期,提出落实具体的援助措施,重启债券收购活动,以图降低欧元区内高负债国家的国债收益率水平,令西班牙和意大利两国国债息率下调,仍只能苟延残喘,欧债危机难以根本解除.

欧债风暴恐拖垮西班牙和意大利,使17国欧元区分崩离析.在此情况下,市场大声疾呼欧洲央行出招化解危机.长远来看,统一财政是欧元区的唯一出路,欧盟的未来取决於财政一体化的进程,但财政统一需要较长时间,也必定不会一帆风顺,而德国会否让步是欧债危机避免骨牌效应的关键.目前,德国央行仍主力反对欧洲央行以任何形式介入干预,看来,欧债危机解决的道路仍然漫长.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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