《信报》：欧美量宽落空央行买债治标

(8月3日社评)

美国联储局结束一连两天议息会议,结果并未推出任何量化宽松措施或进一步减息至0水平,只继续维持低息环境至2014年底,并暗示在必要时会推出更多货币宽松措施.不过,联储局对美国经济看法已经由保持适度增长下调至经济活动程度已经下降,因此,市场仍然对9月会议推出QE3或相类措施有所期待.

昨日欧洲央行议息,除决定维持基准利率和主要再融资利率于0.75%不变,隔夜贷款利率及存款利率分别维持於1.5%和0%水平不变外,根本没有任何具体措施挽救欧债危机.德拉吉只表示央行可能采取直接公开市场操作或非常规性货币政策措施,协助受压的欧罗区国家稳定融资成本,未来数星期将会设计合适的措施模式.

本来市场传言德拉吉会宣布买债计划,由欧洲央行和ESM联手,分别在二级市场和直接买入意西国债,从而压低两国孳息率,如今愿望落空,两国债务危机只会继续恶化.

其实,欧洲央行买债也是权宜之计,只能治标于一时,却有违央行应有的职责,不再以市场的稳定性为念,且跨越货币政策的界限,涉足财政政策,行为实与一般商业银行无异,属於高风险性质,一旦有人违约,最终会对整个欧洲金融体系构成威胁.

德国财金官员一直反对欧洲央行大规模买债,以及向ESM发出银行牌照,除了因为会增加拥有AAA主权国家评级的降级风险外,亦认为央行的主要职责应是控制通胀.况且,央行向债务沉重的国家买债,等於以低利率鼓励借贷,而央行积极介入主权国家债务市场,亦干扰了市场以孳息高低发出讯号的正常运作,增加风险.如果央行要以公开市场操作增加流动性,便应该以中性篮子的方式进行,在大量买入西意国债之同时,亦要大量买入德法国债,那才是符合市场规则的行为.

要根治欧债危机,贬值欧罗才是正道,因为欧猪国家过半数贸易夥伴皆非欧罗区国家,贬值有利减少经常账赤字,刺激出口,从而带动经济增长,最终改善债务情况.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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