香港《明报》：争夺钓鱼岛实际控制权或可避免中日真正开战

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
（8月23日社评）
“启丰二号”保钓人士视死如归的英勇表现,登上钓鱼岛宣示主权,值得受到英雄式欢迎；不过,日本政府与政客继续对中国步步进逼,摆在中国人面前的保卫疆土责任,愈来愈艰巨.随着日本表明不会再让保钓人士登岛,相信日後会以更粗暴手法拦截保钓船,酿成人命伤亡的风险更大.钓鱼岛主权争议已经出现新情况和新问题,必须以新思维新办法对应,否则,不但极有可能失掉钓鱼岛,也会因为民众的极度愤慨而冲击中国的稳定.
对於中国政府而言,应该以新思维体待香港保钓人士的行动,认识到民气可用,不但要对民间保钓开绿灯,还应该派出舰艇,对保钓船提供适当保护,以体现中国对钓鱼岛实际控制,逐步打破日本独霸钓岛的局面.
事实上,除了香港保钓人士,日方继续操作钓岛议题,最新发展是日本政府受理了东京都政府的登岛勘察申请.若出现这种情况,则中日就钓岛不准双方人民、人员登岛的默契,就被日方撕破.40年来,中国就钓岛的忍让取态,已经证实失败,除非中国政府宣示放弃钓鱼岛主权,否则必须改弦易辙,才有望扳回败局.
中国政府对钓岛做好军事斗争准备,并不一定会诉诸战争,因为战争只是最後一步,中国政府就实际控制钓岛,以各种做法与日方分庭抗礼,就是恰当选择.当中国人见到中国政府以实际行动保卫钓岛,民间保钓也可以偃旗息鼓,届时中日就钓岛的相持态势,可能还不若现在绷紧.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。