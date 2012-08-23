香港《明报》：争夺钓鱼岛实际控制权或可避免中日真正开战

（8月23日社评）

“启丰二号”保钓人士视死如归的英勇表现,登上钓鱼岛宣示主权,值得受到英雄式欢迎；不过,日本政府与政客继续对中国步步进逼,摆在中国人面前的保卫疆土责任,愈来愈艰巨.随着日本表明不会再让保钓人士登岛,相信日後会以更粗暴手法拦截保钓船,酿成人命伤亡的风险更大.钓鱼岛主权争议已经出现新情况和新问题,必须以新思维新办法对应,否则,不但极有可能失掉钓鱼岛,也会因为民众的极度愤慨而冲击中国的稳定.

对於中国政府而言,应该以新思维体待香港保钓人士的行动,认识到民气可用,不但要对民间保钓开绿灯,还应该派出舰艇,对保钓船提供适当保护,以体现中国对钓鱼岛实际控制,逐步打破日本独霸钓岛的局面.

事实上,除了香港保钓人士,日方继续操作钓岛议题,最新发展是日本政府受理了东京都政府的登岛勘察申请.若出现这种情况,则中日就钓岛不准双方人民、人员登岛的默契,就被日方撕破.40年来,中国就钓岛的忍让取态,已经证实失败,除非中国政府宣示放弃钓鱼岛主权,否则必须改弦易辙,才有望扳回败局.

中国政府对钓岛做好军事斗争准备,并不一定会诉诸战争,因为战争只是最後一步,中国政府就实际控制钓岛,以各种做法与日方分庭抗礼,就是恰当选择.当中国人见到中国政府以实际行动保卫钓岛,民间保钓也可以偃旗息鼓,届时中日就钓岛的相持态势,可能还不若现在绷紧.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。