香港《文汇报》：将保钓运动爱国精神发扬光大

（8月23日社评）

昨日保钓船启丰二号,回港泊尖沙咀码头,受到市民的欢呼迎接.保钓勇士扞卫国家主权尊严勇往直前,奋不顾身,精神可嘉.保钓行动体现了港人的爱国主义激情和决心,是生动的国民教育教材,应将保钓精神转化为香港社会的共同精神财富,传递更多社会正能量.此次保钓行动开启了官民合作新模式,掀起两岸四地及全球华人携手保钓的新浪潮.今後应继续将这种保钓模式发扬光大,以应对保钓的持久战.

保钓事关民族大义,传递扞卫国家的主权和领土完整正能量,是最生动、最具体、最直观的国民教育教材,对香港社会具有深刻启示.今後,更应借弘扬保钓精神激发年轻一辈认识国家、关心国家、热爱国家,从而增强民族凝聚力,提升对国家的归属感,促进社会的和谐共融与奋斗精神.

从国际形势的现实和变化来看,由於美国战略东移,钓鱼岛问题变得愈加复杂,我们必须做好长期斗争的准备,也需要有更好的斗争方式和策略.这次保钓行动,开启了中国政府与民间力量相互配合对钓鱼岛宣示主权乃至行使主权的新格局,两岸四地政府都透过不同途径向日方施压,给予民间保钓人士强有力的支持.

同时推动了两岸四地和全球华人携手保钓的新浪潮.除了香港和内地的大城市外,美国、澳大利亚的华人华侨也发起反日保钓活动,形成中国保钓的巨大浪潮.今後,应该充分运用这些保钓的新模式,对日本在钓鱼岛问题上侵害中国主权的言行进行有力的反制.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。