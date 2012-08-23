《信报》：日本经济牌制韩东亚合作现裂痕

（8月23日社评）

日本政府昨天宣布,准备让因独岛主权之争召回国内的驻南韩大使重返南韩.与此同时,野田政府拟以金融手段反击南韩总统李明博登上独岛的挑衅,此举不仅令目前岛屿主权之争涂上一层经济战硝烟之味,更使东亚区域经济合作前景蒙上一层阴影.

野田政府计划不延长十月底到期的日韩货币互换协议,也不再购买南韩国债,隐隐然把岛屿主权之争的交锋扩至经济领域.一旦日方不再延期,後果便意味若爆发新金融经济危机,南韩国内出现资本外逃,韩圜将可能受到冲击,再遭当年亚洲金融风暴般的蹂躏.

日本若将经济恫吓付诸行动,也明显改变目前岛屿主权争端的博弈秩序.照发展形势看,即使日方不再延长日韩货币互换协议、不买南韩国债,对南韩眼前经济的实质性破坏力有限,但此举却为正在推进中的中日韩自由贸易区构成新障碍.

在全球经济区域合作的大趋势下,欧美经济一体化程度已经很高,但东亚区域共同发展合作却进展缓慢.近年中国崛起,由日本主导东亚发展的雁行模式已成过去,但区域共同发展,由於区内缺乏公认的主导国,并有领导权之争,致内部合作凝聚力一直不足.如今日本拟对南韩施以经济还牙,撬动双边关系的稳定性,冲击到双方合作的战略选择.

可以说,中日韩三国之间的猜疑则愈来愈深,使本来已凝聚力不足的区域结构,如今显得更为脆弱,合作出现新裂痕.若日本耍出拒绝日韩货币互换协议续期等手段,则东亚经济合作发展,恐怕最终更有倒退之忧.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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