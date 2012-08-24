香港《经济日报》：营造量宽预期 伯南克似实还虚

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（8月24日社评）
美国联储局昨公布议息会议纪录显示,当局曾长篇讨论若再推货币宽松可有何措施.惟与其说储局计划出招,不如说储局出口术稳住市场信心,并藉此试水温,以便储局若要在年底美国大选前出手,可先减政治阻力.
伯南克领导的储局昨通过公布7月底8月初的议息会议纪录,点燃市场对再放水的憧憬,令环球股市与商品价格造好,港股亦因而受惠,恒指升逾240点.
联储局主席伯南克近月对会否再推量宽欲言又止,惟储局昨公布的会议纪录显示,上次议息时曾讨论一系列宽松措施,如再推大规模买债计划、延长超低息承诺等,无疑向市场传递储局有意加推宽松货币政策的信息.惟此是否等同短期内会推第三轮量宽?恐怕未必,原因有二.
其一,美国将在11月举行总统大选,倘伯南克在选举前拍板放水,难免被反对量宽的共和党穷追猛打,狠批他为奥巴马竞选连任造势.故对伯南克而言,就算要出手,最好亦是拖到选战结束後.
其二,美国经济虽有忧虑,尤其欧债危机若再恶化恐遭拖累打击,惟近期公布的经济数据有好有坏,形势未需储局急出手.
政治有顾虑、经济未急需,市场又观望,伯南克的最佳做法,无疑是继续出口术,令市场有期望.因储局若续对是否再量宽无表示,或令市场形成储局将在大选前无所作为的预期,那恐冲击金融市场,不利经济复苏.
因此,储局现时透过公布议息会议纪录,表明对经济前景有忧虑、对加码出招有准备,可先稳住市场信心.伯南克若在下周全球央行年会再下一城,加强语气示意可能出招,更可续延市场憧憬,换取更多时间.
此举还有另一重效果,就是为出招试水温.储局放出再量宽的风声,倘获市场大力支持,那假若美国经济不幸急速转差,令储局不得不在大选前放水扑火,也可营造千呼万唤始出来之势,大减储局与伯南克届时要承受的政治抨击.
由此可见,伯南克在谋定後动,目前只是出口术以稳信心、拖时间,投资者要明白其心态,毋须高估储局短期再推量宽措施的机会.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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