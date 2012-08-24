香港《文汇报》：“财政悬崖”令联储局加快推QE3

（8月24日社评）

美联储局公开市场委员会公布8月1日结束的会议记录显示,除非美国经济增速显着加快,否则联储局需要很快推出刺激措施.市场认为,联储局最快9月就会推出QE3.实际上,联储局推出QE3的最大原因,不仅在於美国经济形势难以乐观,也不仅在於11月举行的总统大选的政治需要,而更在於美国正迫近“财政悬崖”,即今年底美国税务优惠终止、公共开支缩减,会使明年美国经济步入显着衰退阶段.这使伯南克不会回避“帮奥巴马助选”的政治指责,预期在9月13日的联准会例会上,就有可能宣布QE3.

6月以来,美国经济形势急转直下.因此这次联储局会议记录显示,不少委员积极讨论推QE3刺激经济,并讨论了其他措施,包括购买国债及抵押贷款证券的优劣.在6月会议上,只有数名联储局官员认为可能有必要推出更多刺激经济措施.今次记录意味联储局内越来越多委员支持宽松政策.

不过,联储局加快推QE3的最大原因,是美国正迫近“财政悬崖”,一系列税收削减及财政刺激措施将在今年底至明年初集中到期.其中最重要的事情有两件.第一,如果美国国会不修改相关法律,布什政府时期的减税政策将於今年年底到期.第二,根据去夏美国民主、共和两党围绕债务上限谈判达成的协议,在减赤“超级委员会”未能达成一致的情况下,自动减赤机制将於2013年启动. 如果没有替代法案通过,美国明年预算赤字就会像接近悬崖边一样,将大幅下降.美国国会相关部门预估,明年美国经济成长率仅为0.5%左右.企业看不透经济展望与需求前景,便选择推迟投资.没有新的投资,便没有新的就业,消费情绪自然低落,明年美国经济堪忧.

国际货币基金呼吁美国国会,要在今年年底再度提高美国公债余额发行上限,以解决“财政悬崖”与可能的经济衰退问题.国际货币基金很怕美国的“财政悬崖”像欧债危机一样蔓延开来,对全球经济造成重创.面对增长乏力,美国的财政政策几乎没有进一步放松的空间,货币政策乃唯一的政策武器,联储局加快祭出 QE3,是可以预料的选择.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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