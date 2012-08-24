香港《文汇报》：“财政悬崖”令联储局加快推QE3

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（8月24日社评）
美联储局公开市场委员会公布8月1日结束的会议记录显示,除非美国经济增速显着加快,否则联储局需要很快推出刺激措施.市场认为,联储局最快9月就会推出QE3.实际上,联储局推出QE3的最大原因,不仅在於美国经济形势难以乐观,也不仅在於11月举行的总统大选的政治需要,而更在於美国正迫近“财政悬崖”,即今年底美国税务优惠终止、公共开支缩减,会使明年美国经济步入显着衰退阶段.这使伯南克不会回避“帮奥巴马助选”的政治指责,预期在9月13日的联准会例会上,就有可能宣布QE3.
6月以来,美国经济形势急转直下.因此这次联储局会议记录显示,不少委员积极讨论推QE3刺激经济,并讨论了其他措施,包括购买国债及抵押贷款证券的优劣.在6月会议上,只有数名联储局官员认为可能有必要推出更多刺激经济措施.今次记录意味联储局内越来越多委员支持宽松政策.
不过,联储局加快推QE3的最大原因,是美国正迫近“财政悬崖”,一系列税收削减及财政刺激措施将在今年底至明年初集中到期.其中最重要的事情有两件.第一,如果美国国会不修改相关法律,布什政府时期的减税政策将於今年年底到期.第二,根据去夏美国民主、共和两党围绕债务上限谈判达成的协议,在减赤“超级委员会”未能达成一致的情况下,自动减赤机制将於2013年启动. 如果没有替代法案通过,美国明年预算赤字就会像接近悬崖边一样,将大幅下降.美国国会相关部门预估,明年美国经济成长率仅为0.5%左右.企业看不透经济展望与需求前景,便选择推迟投资.没有新的投资,便没有新的就业,消费情绪自然低落,明年美国经济堪忧.
国际货币基金呼吁美国国会,要在今年年底再度提高美国公债余额发行上限,以解决“财政悬崖”与可能的经济衰退问题.国际货币基金很怕美国的“财政悬崖”像欧债危机一样蔓延开来,对全球经济造成重创.面对增长乏力,美国的财政政策几乎没有进一步放松的空间,货币政策乃唯一的政策武器,联储局加快祭出 QE3,是可以预料的选择.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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