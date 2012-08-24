《信报》：通胀预期重燃利好资产市场

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（8月24日社评）
美国联储局周三公布上次议息会议纪录,表明“除非接踵而来的讯息确认了经济复苏的步伐的而且确具体和持续强劲,市场公开委员会大部分委员均赞同,有需要时当会及早推出新一轮量化宽松措施”.声明一出,登时在市场上重燃联储局短期内会推出QE3或相类量宽政策的憧憬.欧美股市固然即时扭转颓势,昨日亚太区股市更全面报升,只有吉隆坡股市例外.
近期美国经济数据有好转迹象.因此,高盛不认为QE3会在短期内推出,最快也是年底之事,并将美国第三季度的GDP增长预测上调.但美国经济复苏的步伐并非强劲,能否持续亦令人成疑,所以只要大部分委员同意,便可推出新一轮大规模量宽措施.
综观中、美、欧近期的经济数据和有关当局的言行,经济放缓甚至步向衰退的 象彰彰明甚,但刺激经济措施却只闻楼梯响,始终未见真章.
中国方面,汇丰公布8月份的PMI初值为47.8,创出9个月来新低,进出口贸易增长显着放缓,全国具规模企业盈利大幅下降,外汇占款锐减,资金外流加速,CPI跌至新低水平等,皆使市场预期央行会减存准率或减息,但央行连续8周逆回购维持流动性充裕也不肯放松银根,显然是要等待时机.
联储局6月议息会议後只延长扭曲操作的资金规模,却没有顺应市场的预期推出QE3或相类量化宽松措施,明显也是以时间换取空间.QE3隐而不发,才可延续市场的憧憬,教淡友不敢过分造次.
欧洲央行行长德拉吉誓言不惜一切扞 欧罗後,即使央行在第二市场购入意西国债和ESM在第一市场标投意西债券,以及ESM取得银行牌照,必要时可透过欧洲央行贴现窗抵押债券套现,或在第二市场转售予欧洲央行套现,从而倍数地扩大其购债能力,要到9月才知能否落实,但市场预期已使意西债息回落,稳定市场信心.
只要淡友心怀戒惧,不敢放肆大手造淡,通胀重燃便可成为好友炒上藉口.港股近期在窄幅上落而庄家股活动频仍,不是正好说明醒目资金已经暗渡陈仓,率先领军而行吗?
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。