香港《星岛日报》：阻刊哈里裸照 皇室落後时代

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（8月24日社评）
英国王子哈里在美国赌城酒店玩“脱衣桌球”的裸照全球满天飞,在英国激起两大议题,一是哈里的生活模式是否值得纳税人补贴,二是事件折射出英国报章的寒蝉效应.
英国人对皇室存废向来意见分歧,比较传统者认为皇室是国民供养的国家象徵,成员有责任在公在私都不失体统.至於“得啖笑”者则对皇室功能看得比较低.皇室本身自然属於传统派,为了维护尊严,不惜先发制人,向英国的媒体投诉委员会,指出刊登哈里裸照有违传媒守则第三条,即不能接受在私人地方未经对方同意就拍下其照片.
以往一些小报会比较大胆试探底,包括以新闻自由和公众利益为由抗辩,尤其是皇室成员不同於电影明星,是受纳税人供养以履行国家职责,私生活关乎国家形象.不过,这次全英国报章俯首听命,产生全球疯传的哈里裸照,独缺於英国报章的怪现象.
英国报章变得如此听话,原因是早前传媒大亨梅铎控制的“世界新闻报”爆出窃听名人私隐丑闻,引起公愤,政府委任枢密院大法官莱韦林就传媒操守进行研讯,各报现在不欲做“出头鸟”被枪打.
不过,任何英国人都可以很简单从互联网看到哈里的裸照,皇室向传媒监管机构打招呼只是掩耳盗铃,至於追究哈里的随身保安,没有在哈里的客人进入酒店房间前没收手机,只是舍本逐末.皇室对这件事的处理,显示就算女皇肯与“占士邦”粉墨登场奥运开幕礼,始终落後於时代的步伐.
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。