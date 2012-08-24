香港《星岛日报》：阻刊哈里裸照 皇室落後时代

（8月24日社评）

英国王子哈里在美国赌城酒店玩“脱衣桌球”的裸照全球满天飞,在英国激起两大议题,一是哈里的生活模式是否值得纳税人补贴,二是事件折射出英国报章的寒蝉效应.

英国人对皇室存废向来意见分歧,比较传统者认为皇室是国民供养的国家象徵,成员有责任在公在私都不失体统.至於“得啖笑”者则对皇室功能看得比较低.皇室本身自然属於传统派,为了维护尊严,不惜先发制人,向英国的媒体投诉委员会,指出刊登哈里裸照有违传媒守则第三条,即不能接受在私人地方未经对方同意就拍下其照片.

以往一些小报会比较大胆试探底,包括以新闻自由和公众利益为由抗辩,尤其是皇室成员不同於电影明星,是受纳税人供养以履行国家职责,私生活关乎国家形象.不过,这次全英国报章俯首听命,产生全球疯传的哈里裸照,独缺於英国报章的怪现象.

英国报章变得如此听话,原因是早前传媒大亨梅铎控制的“世界新闻报”爆出窃听名人私隐丑闻,引起公愤,政府委任枢密院大法官莱韦林就传媒操守进行研讯,各报现在不欲做“出头鸟”被枪打.

不过,任何英国人都可以很简单从互联网看到哈里的裸照,皇室向传媒监管机构打招呼只是掩耳盗铃,至於追究哈里的随身保安,没有在哈里的客人进入酒店房间前没收手机,只是舍本逐末.皇室对这件事的处理,显示就算女皇肯与“占士邦”粉墨登场奥运开幕礼,始终落後於时代的步伐.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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