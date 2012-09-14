香港《经济日报》：苹果失创新灵魂 神话渐退色

(9月14日社评)

苹果公司在千呼万唤下昨推出iPhone5,惟外界指其过於四平八稳,欠缺苹果产品一贯的新意与惊喜.凸显苹果在乔布斯离世後已失去创新灵魂,恐变成一家平庸的科技巨企.

苹果昨推出iPhone5,成全球大新闻,惟在苹果的发布会後,不少苹果迷显得期待愈高失望愈大,此因市场认为iPhone5仅是小升级︰除屏幕长一点、机身薄一点、处理器快一点等,未如过去的苹果产品般,总为用家带来惊喜与欢呼.

失去乔布斯的苹果,未来或许仍可凭藉其市场优势与品牌余热,让其产品在未来1-2年内续热卖、继续赚取厚利、股价或可保持坚挺,但随着神话不断退色,以及其他竞争者如三星等不断进逼,苹果的未来未宜乐观.

其一,苹果股价仍较其他科技巨企,如微软、英特尔等享较高溢价,只因投资者仍憧憬苹果可延续神话,推动盈利继续高增长.但随着创新精神渐失,最终亦会反映在产品销情与业绩上,苹果步下神坛,股价的神话溢价势将渐消.

其二,失去创新精神的苹果,只会变成一家或许营运效率高、但本质平庸的科技巨企.若有新的创新者以至革命者冒起,苹果恐难招架,情况就有如诺基亚在过去短短几年间被苹果打得溃不成军一样.

在高速变化的知识经济年代,科技企业必须汲取个中经验,产品与服务要不断保持新鲜感,不但要令消费者有所期望,更要带来惊喜.此知易行难,但却是要当长胜将军的企业必须克服的挑战.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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