香港《经济日报》：苹果失创新灵魂 神话渐退色

（更正）大摩称中国不用担心债务危机 未来两三年债务率增速将放缓（2月24日）
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
(9月14日社评)
苹果公司在千呼万唤下昨推出iPhone5,惟外界指其过於四平八稳,欠缺苹果产品一贯的新意与惊喜.凸显苹果在乔布斯离世後已失去创新灵魂,恐变成一家平庸的科技巨企.
苹果昨推出iPhone5,成全球大新闻,惟在苹果的发布会後,不少苹果迷显得期待愈高失望愈大,此因市场认为iPhone5仅是小升级︰除屏幕长一点、机身薄一点、处理器快一点等,未如过去的苹果产品般,总为用家带来惊喜与欢呼.
失去乔布斯的苹果,未来或许仍可凭藉其市场优势与品牌余热,让其产品在未来1-2年内续热卖、继续赚取厚利、股价或可保持坚挺,但随着神话不断退色,以及其他竞争者如三星等不断进逼,苹果的未来未宜乐观.
其一,苹果股价仍较其他科技巨企,如微软、英特尔等享较高溢价,只因投资者仍憧憬苹果可延续神话,推动盈利继续高增长.但随着创新精神渐失,最终亦会反映在产品销情与业绩上,苹果步下神坛,股价的神话溢价势将渐消.
其二,失去创新精神的苹果,只会变成一家或许营运效率高、但本质平庸的科技巨企.若有新的创新者以至革命者冒起,苹果恐难招架,情况就有如诺基亚在过去短短几年间被苹果打得溃不成军一样.
在高速变化的知识经济年代,科技企业必须汲取个中经验,产品与服务要不断保持新鲜感,不但要令消费者有所期望,更要带来惊喜.此知易行难,但却是要当长胜将军的企业必须克服的挑战.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。