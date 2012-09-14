《明报》：抛开中日友好幻想 做好保钓准备

(9月14日社评)

日本政府不理会中国反对国有化钓鱼岛,中日关系空前紧张,从日本政府购岛之後的处理,现阶段不准备与中国摊牌,性质仍属执行切香肠策略,进一步体现日本对钓鱼岛的实际控制而已.不过日本这个做法并非心慈手软,她只是还未准备好正式把钓岛收入囊中而已.因此,中国政府不能再以过去的思维和做法应对中日关系和钓岛争夺,要抛开中日友好的幻想,严肃对付日本的挑战,制订策略,与日本争夺钓岛的实际控制,改变40年来被日本牵着走的被动局面.

日本认为中国不会因而动武,才敢国有化.面对一个计划再次侵略中国领土的日本,中国政府不要再幻想什麽中日友好.迹象显示,中国政府对钓岛问题的立场和应对有重大调整,不再任由日本予取予携.短期的经济施压以至最後摊牌的军事打击,都是可运用的手段和必需的准备.不过,中日就钓岛的斗争,相信会十分漫长,中国必须在实际控制钓岛方面,扳回失地,改变完全被动的局面.

中国海监船到钓岛海面常规巡航,是一个做法,若组建海岸警备队,包括对钓岛海域实施管理,例如保护渔船作业、驱赶侵入钓岛海域的外国船,甚至拘捕非法登岛人物等,更能显示中国的主权.这些行动,或许会触发一些对峙、对抗场面,即使如此也不应该害怕和回避,以中国现在的国力,连这些小场面也不敢去碰,未免太使中国人沮丧了.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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