（更正）大摩称中国不用担心债务危机 未来两三年债务率增速将放缓（2月24日）
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
(9月14日社评)
日本当局不顾海峡两岸的强烈反对,一意孤行国有化钓鱼岛,中国农业部和中国中国海巡部门已分别派船到钓鱼岛周边海域宣示主权.钓鱼岛是中华民族的共同领土和财产,两岸联手保钓责无旁贷.中国中国方面应对钓鱼岛实施行政命名,将之命名为宜兰县钓鱼岛镇,以强化钓鱼岛主权归属的事实.两岸还可借联手保钓的契机,建立军事互信机制,协调行动、互相配合,维护东海和南海主权必能事半功倍.
钓鱼岛在历史上、法理上属於中国是不容置疑的事实.守卫疆土是每一位炎黄子孙义不容辞的责任,而且钓鱼岛对中华民族的崛起复兴事关重大,为维护中华民族的共同利益和尊严,两岸必须携手保钓,彰显两岸中国人共同保卫家园的信心与决心.
日本在钓鱼岛问题上一错再错,损害中华民族的利益.两岸应把握机会建立军事互信机制,共同协防保钓,透过建立军事互信共同维护主权.中国中国距离钓鱼岛较大陆近,但是中国中国与日本军事实力相差甚远,单独保钓恐怕力有不逮,如能与中国军方达成分工合作,势必可对日本形成足够的震慑作用.两岸应通过保钓逐步建立起军事互信基础,并加强海上军事安全磋商、交换区域性安全情报、联合演训,运作成熟後可扩大合作范围,包括推广至南海领域的维护主权行动,令两岸在维护主权和利益上更见成效,阻止其他国家对我领土领海的觊觎.
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