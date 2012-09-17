香港《经济日报》：暴力示威 是害国非爱国

(9月17日社评)

中国多个城市的反日示威演成骚乱,少数民众过激行为不单不利国家捍卫钓岛主权,更损害国民利益、损害民主发展,是害国非爱国,应予强烈谴责.惟中央亦要看清骚乱背後的深层社会矛盾,加以解决.

爱国示威变质成暴力骚乱,暴徒打砸行为必须予以谴责.然而,今次上街民众除因爱国诉求外,有不少民众对政府亦存不满,遂借机发泄,故公安武警、政府机关亦受袭,亦有小部分是乘机故意生事,捣乱抢掠的滋事者.此举不仅损害中国人民利益,亦损害国家扞卫主权的外交努力以及损害中国民主自由发展.

对中央而言,必须明白示威者中,和平理性者占绝大多数,其爱国行为应受鼓励与支持.惟对政府与社会不满者,政府则有责了解背後的矛盾所在,及早疏导民怨;至于滋事抢掠者,当局应从严执法,避免因少数人的不法行为,影响全体人民利益.

中国民众出於爱国义愤走上街头,相信绝大部分都是和平理性,并反对打砸行为,因此示威民众亦要负起责任,不但不应参与打砸,更要设法阻止,如让出空间让公安武警有效执法.只有示威活动回归理性,才最符合人民利益,亦最有利国家扞卫钓岛主权.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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