《星岛日报》：处理水货客扰民 疏导堵截并行

（9月17日社评）

大量中国人涌港购物、走水货,引起区内居民不满,近日网上出现"光复上水站"的运动,号召市民表达不满,结果一度引发混乱.中国人流大举涌港,令设施不敷应用,当局必须尽早作出应对,对民情作出疏导,以免两地误解和分歧加深.

香港社会独特,有不少本身的优点,令到中国人锺情来港.中国需求成为本地经济的保护罩,这个道理大多数市民都会明白和认同,与此同时,中国旅客和消费者持续增加,慢慢不但消化本地剩余的生产力和服务供应,还逐渐出现争夺资源的情况,当情况长期无法妥善解决,就会引起不满情绪.

中国近年制造业兴起,结果是厂商北移,中国消费狂热,香港由於体制优胜,加上有自由港的便利,消费品价廉质优,于是吸引大批中国消费者,从经济利益来说,香港是这类活动的较大得益者,如说要打击,常理应该是中国而不是香港.

现在走水货活动炽烈,引起居民反弹,主要是因为这类边境商贸,赢家是商号、业主、水货客等,本地居民往往并非直接得益者,他们反而因为生活资源被占用而付出代价,他们的不满在经过早前立法会选举摆上公众议程後,就汇集如洪流爆发,造成冲击.

对於区内居民受到水货问题困扰,当局必须加以正视,同时要有战略思维去看待问题.无论是跨境消费、中国人买楼,以至中国学生来港念书,都是未来的大趋势,特区政府如果被边缘化,应对方法必须是疏导而非堵截,在理顺机制的同时,要早日打破瓶颈,因势利导,令中港两地矛盾不致加深.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。