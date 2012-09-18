香港《经济日报》：中美摸底博弈 钓岛冲突难休

(9月18日社评)

美国国防部长帕内塔昨访华,惟他赴北京前突加插访日行程,他表面上是就中日纠纷斡旋,实际上却是力挺日本挑衅中国,凸显中美才是钓岛风波真正主角,钓岛风波在短期内恐难平息.帕内塔昨晚抵达北京展开访华行程前,上周末突访问日本,其间强调他要当中日两国的"调停人",但帕内塔的亚洲之行,却有两大目的.

其一,为日本壮胆.帕内塔访日期间,宣布美军将在日本南部岛屿部署第二套反导弹系统,且美军近日不断加派先进的F22猛禽战机与鱼鹰运输机增兵冲绳,他更重申美日安保条约涵盖钓岛,均显是针对中国,让日本安心可续对华强硬.其二,摸中国底牌.北京对钓岛争议愈趋强硬,故帕内塔此行另一目的,就是要摸底北京,会否真个不惜与日一战.

此两大目的,显示中美才是钓岛争议主角.北京当然了解美国意图,惟与美国继续斗大胆、摆出不怕打的态度,仍是目前最佳策略,因一旦示弱,不但在钓岛议题上陷入劣势,要保南海主权亦更困难.如菲国在上周趁中日对峙之际欲趁火打劫,将南海易名西菲律宾海,中国若再示弱只会令越南、菲律宾等在南海更有恃无恐.

帕内塔北京之行正是中美互相摸底、互斗大胆.中美谁显示更大胆,更吓窒对方,谁才能在未来中日钓岛谈判上有更多筹码.故帕内塔此行只会让中日继续僵持对峙,钓岛形势继续紧张,摩擦亦恐进一步升温;擦枪走火的风险虽仍不高,却不得不防.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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