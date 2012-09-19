香港《经济日报》：中国挫日本 经济战如箭在弦

(9月19日社评)

中日钓岛冲突不断升温,两国爆发经济战已如箭在弦.与过去多次中日冲突雷声大雨点小不同,今次日本背後有美国重返亚洲围堵中国的大棋局,北京要抗衡美国围堵,势要用经济手段严惩日本,警示亚洲诸国莫当美国棋子.

美国围堵战略要起作用,就要在亚太区建立杠杆点,日本是其一,还有鼓动菲律宾与越南冲击中国的南海主权;以及在政治与军事上拉拢澳洲、印度及印尼等,要筑起围堵中国的包围网.中国要反围堵,就须动摇美国在亚洲的杠杆点,尤其藉今次中日冲突大打经济牌,向亚洲诸国表明若对中国友善就可互惠互利;若即经济取利於中国,但政治上却靠向美国,甚至甘当美国棋子,对中国咄咄相逼,就可能要如日本般付沉重经济代价.

中国对日大打经济战虽难免挫伤自身经济,惟在长远利益考量下,有需要对日本杀鸡儆猴.然而,中国亦要考量国际形象与责任,对日经济战不会一下子全面铺开,而会逐步升级.第一步固是冻结民众赴日旅游,打击日本经济市道;接下来将是减少采购日货,对日资进入中国市场设更多关卡;再进一步还可加强对日出口战略资源管制、沽售所持日债,可持续对日本经济加压.

中国的目标是要日本政府知痛,释出和解善意,中日经济战才有望平息.中日纷争的真正战场,不是街头冲突或渔船千帆并举到钓岛宣示主权,而是两国在经济战交手.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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