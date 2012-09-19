《信报》：美日强化反导系统益增中美战略猜疑

(9月19日社评)

昨天是"九一八事变"81周年,沈阳等地举行纪念活动;与此同时,中国近百个城市继续爆发反日示威,抗议日本政府明目张胆吞噬钓鱼岛.在中日武力潜在冲突风险升温、两岸四地民间"保钓"情绪高涨之下,美国国防部长帕内塔走访中日两国,昨天转抵北京.美方指出,帕内塔此行盼可加强两军互信关系.

美国重申"不持立场"的同时,却又进一步加强与日本军事合作,在日本境内增建第二个反导雷达系统,扩大美军在太平洋地区的雷达侦测范围,强化导弹防御系统的力量.可以看到,中美的战略互信,随着美国深化返亚战略而变得较前脆弱.如今更在日本再设置新一套雷达系统,反映美国介入亚太的深度和广度,已告不断深化,并把更多军力集中转移进来.

美国加紧亚洲战略再平衡,在过程中,把亚洲的安全夥伴关系,隐隐然营构成为针对中国的围堵;帕内塔即使鼓其如簧之舌,力图说服北京,美国返亚战略并非针对中国,但亦很难令中国信任.缺乏信任基础,使中美的合作夥伴关系始终无法稳定.

昨天,中国多艘海监船到钓鱼岛海域执行巡逻任务,日本海上保安厅并未采取强硬拦截措施,未造成双边冲突,是否帕内塔已向日方施压,不得而知.但美国操控中日两大国的适度紧张关系,积极影响东盟,制约区内国家间的合作,形成分化、限制成员之间的重新组合,这种战略手段,在应对中日钓鱼岛之争整个过程中,包括帕内塔今次中日之行,可以说充分暴露出来.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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