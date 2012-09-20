《文汇报》：日挑战中国主权 必食经济苦果

(9月20日社评)

日本非法"购岛"行动,不但激起全国民众的反日情绪,而且严重损害两国经贸合作,日本必须为两国经贸受损承担全部责任.中国是日本最大的出口市场,日本将承受不了大规模的经济战.日本如果继续挑战中国领土主权,将给日本经济带来灾难性後果.

今年是中日邦交正常化的40周年,本应是两国关系承前启後、继往开来的一年.然而,日本却不断借钓鱼岛争议来挑衅中国,"购岛"闹剧更是赤裸裸的侵犯主权行为.日本的行为已经超出中国政府及人民能够容忍的底线,全国民众除了举行各种抗议行动之外,更纷纷自发采取经济手段制裁日本.近日内地出发往日本的旅行团已经锐减,全国各地都响起罢买日货的声音.

在目前的形势下,中日经贸关系必定会受到严重打击.中国是日本最大贸易夥伴.数据显示,2011年日本对华出口已占出口总额19.7%.随着钓鱼岛争议继续发酵,日本的出口将遭受巨大冲击.相反中国进口多元化下对於日本进口的依赖程度相对较低.两国经贸受损使日本依赖中国市场的企业面临停产危险,而且更会传导至日本制造业、金融等领域,打击消费者信心.

日本自上世纪90年代起陷入持续20年的衰退,如果再与中国爆发经济战,日本将可能再次陷入另一个"迷失十年",这将是日本不能承受的.中日两国都不希望爆发大规模的贸易战,关键是日方要悬崖勒马,停止挑战中国领土主权,否则日本将要为自身所为承担灾难性後果.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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