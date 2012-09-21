香港《经济日报》：经济需保暖 中央莫再误戎机

(9月21日社评)

最新经济数据反映中国经济仍续放缓,但在欧美日等发达国以至印度等发展中国家均大放水谷经济下,惟独北京无大动作,此应是忧心环球大量新增热钱或再涌内地,令通胀与楼市反弹,但过於审慎观望,恐将错失稳经济时机.

各国央行争相放水下,环球股市近期均呈强势,内地股市却逆环球市况而跌,原因是市场猜测,在美国等猛印钞票下,人行反会放缓放水步伐,令市场疲不能兴.其实,若论目前经济走势与资金流向,内地实应加大力度稳经济,包括加快放出资金,而非勒住步伐.

经济方面,作为经济领先指标的汇丰中国制造业PMI指数,计及昨天公布的9月份数据,已是连续11个月低於50此扩张与收缩的分界线之下;虽然收缩程度有所缓减,但明显反映内地经济下滑仍只是在筑底,反弹的预期再落空,实需更多政策保暖.

资金流向方面,外汇占款已连续2个月减少,显示资金正从内地向外流走.过去中央是用提高存款准备金率,在市场上抽走涌入的国际资金,减少热钱对内地经济冲击;按理,现时资金流走正是降低存款准备金率,向市场放水的时候,现实却是在市场千呼万唤下仍不出来.

以各国央行行动趋势来说,欧美日等发达国家固已大举放水,甚至宣布无限量印钞,发展中国家亦不甘後人松银根,如印度央行本周一降低存款准备金率,惟人行续仅以逆回购的温和措施放水.内地之所以特立独行,底因应是对未来资金流向,心里没底.究竟资金是会继续向外流走,还是国际资金又再倒转方向涌入内地,令楼市泡沫又再急胀?

相信正因变数太大,加上领导层换届的中共十八大又将在下月举行,现时政策难免有一动不如一静的倾向,货币政策上宁采弹性较大的逆回购措施,致令稳经济政策一直未如外界期望的进取.

中央对资金流向有疑虑,可以理解,惟若如今年初般错判形势而延误了挺经济时机,内地经济与民生恐要承受不必要折腾.中央有需要尽快判断形势,采取相应挺经济措施,莫再耽误戎机.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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