《信报》：希腊贷援再拖 欧盟裂痕堪忧

(11月22日社评)

欧罗区财长会议结束,希腊获发放新一笔贷款愿望依然落空.欧盟与国基会对希腊达到削赤目标的时限和具体做法,双方分歧依旧未解.另一方面,欧盟2013年预算案搁置、中期预算谈判预料阻碍重重,内部裂痕加深,无论就一体化与解决欧债危机的进程,事态发展都惹人忧虑.

向希腊发放新一笔逾300亿欧罗贷款一拖再拖,欧盟与国基会的分歧,严格来说,关键在於希腊经济沉? 难起,要把债务占GDP比率到2020年降至120%,简直是不可能任务.若延期2年,则这2年所需要的资金缺口又由谁负担?

另一方面,即将举行的欧盟峰会,对2014至2020年欧盟中期预算进行审议,但在德法英等核心国家意见分歧下,谈判势必困难重重.欧盟走向财政联盟之路更形艰难,难免进一步削弱市场对解决欧债危机的信心.

欧债危机演进至今,3年前由希腊引爆的危机,到前天欧盟财长会议向希腊施援一拖再拖,反映在解决危机过程中,成本分担的矛盾始终无法化解,而问题逐步政治化,最终受到国内选民因素的影响,不仅增加解决危机的难度,如今更成为欧洲深化整合的潜在破坏力.

照发展形势看,欧盟内部的分歧、与国基会意见相左、就欧盟明年财政预算谈判不果、7年中期预算案亦引发英欧矛盾公开化,成员间利益不一致所呈现的整合裂痕,甚至出现一体化步伐倒退忧虑,既不利於治理欧债危机的长期性病因,亦增加短期 “旧病复发”的风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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