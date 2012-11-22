香港《经济日报》：闯中等收入陷阱 考验李克强

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
(11月22日社评)
将接任国务院总理的李克强撰逾万言长文,阐释其经济蓝图,个中关键是要带领国家跨越中等收入陷阱,达致全面小康.李克强就此不单要力保经济保持平稳较快增长,更要大力提高经济质量、谋求社会公平正义.
李克强指出中国正面临前所未有挑战,就是有堕入“中等收入陷阱”的危险.若果产业未能向创新与高增值转型,经济发展会变得呆滞,社会上则因贫富差距不断扩大,民怨爆发引发政治不稳,最终令这些国家经济无法再升.李克强在未来10年要带领国家富强,须跨越此陷阱,那必须从3方面推动改革.
其一,推动创新行业,扭转国进民退.中央正大力推动新能源、节能环保等7大战略性新兴产业,助产业升级转型,以持续提升生产力,但关键是要避免政府主导一切、扼杀市场创意.故须打破国企垄断.
其二,推动城镇化,要快更要好.内地城镇化率仍远低於发达国,城镇化每增加1%,可缔造约50,000亿元人民币的经济效益,为未来经济增长重要动力.惟中央更需重视城镇化质素,尤其要推动户籍改革,让进城的农民工拥城市户籍,享城市人的平等工作机会与社会保障权利.
其三,收入分配改革,提高中下层收入.个中关键是要设法增加中下层人民的收入,如提高最低工资水平、以财税等政策推动企业加薪等,让中下阶层分享经济成果,实现公平正义,缩窄贫富差距.
推行经改必然触及利益重新分配,既得利益者势力阻.故李克强推动经改,须与总书记习近平的政改相辅相成,遏制特殊利益集团,才能带领国家跨过中等收入陷阱.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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