香港《经济日报》：闯中等收入陷阱 考验李克强

(11月22日社评)

将接任国务院总理的李克强撰逾万言长文,阐释其经济蓝图,个中关键是要带领国家跨越中等收入陷阱,达致全面小康.李克强就此不单要力保经济保持平稳较快增长,更要大力提高经济质量、谋求社会公平正义.

李克强指出中国正面临前所未有挑战,就是有堕入“中等收入陷阱”的危险.若果产业未能向创新与高增值转型,经济发展会变得呆滞,社会上则因贫富差距不断扩大,民怨爆发引发政治不稳,最终令这些国家经济无法再升.李克强在未来10年要带领国家富强,须跨越此陷阱,那必须从3方面推动改革.

其一,推动创新行业,扭转国进民退.中央正大力推动新能源、节能环保等7大战略性新兴产业,助产业升级转型,以持续提升生产力,但关键是要避免政府主导一切、扼杀市场创意.故须打破国企垄断.

其二,推动城镇化,要快更要好.内地城镇化率仍远低於发达国,城镇化每增加1%,可缔造约50,000亿元人民币的经济效益,为未来经济增长重要动力.惟中央更需重视城镇化质素,尤其要推动户籍改革,让进城的农民工拥城市户籍,享城市人的平等工作机会与社会保障权利.

其三,收入分配改革,提高中下层收入.个中关键是要设法增加中下层人民的收入,如提高最低工资水平、以财税等政策推动企业加薪等,让中下阶层分享经济成果,实现公平正义,缩窄贫富差距.

推行经改必然触及利益重新分配,既得利益者势力阻.故李克强推动经改,须与总书记习近平的政改相辅相成,遏制特殊利益集团,才能带领国家跨过中等收入陷阱.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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