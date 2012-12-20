香港《经济日报》：热钱不利民生 港府早为之计

（12月20日社评）

香港金管局近两个月承接的热钱逼近1,000亿港元,热钱汹涌之势未见缓和.本港明年经济势仅缓慢增长下,热钱不但将催谷通胀,更将续涌进资产市场,令楼价再添升压.要力控楼价物价再飙,以免点燃民怨,港府须早为之计.

热钱涌港料陆续有来,此因美国上周3再将第3轮量宽的买债规模加码,由每月400亿美元倍增至850亿美元.刚赢得大选的日本自民党新政府,亦表明会推出无限量量宽.欧央行的无限量买债计划亦蓄势启动.欧美日竞相印钞,全球热钱空前泛滥,短期内涌港热钱易增难减.

惟本港明年受欧美经济疲乏难兴拖累,经济增长并不乐观,很可能仅约2%,实体经济难以吸纳涌入热钱热钱势聚资产市场,作浪兴波以图利.本港再受泛滥热钱催逼,对经济社会都并非好消息,原因至少有二.

其一,令楼价不断高涨的超低息期,极可能再延续最少两年,现再加上热钱蜂拥,恐再点燃楼价再涨的预期,一旦市场消化政府遏楼市的加强版特别印花税与买家印花税的双辣招后,楼价有再攀升压力,再谷楼市泡沫,亦令未来爆破冲击更大.

其二,通胀亦令人忧虑,此包括内外两方面.内部通胀方面,现时住宅租金正随楼价水涨船高,楼价若续受热钱刺激,租金势冉冉上升.有地产代理昨指,明年住宅租金料将再涨18%,租金升幅会否如此急涨殊难逆料,惟住宅租金占本港物价指数比重近30%,租金若升个不停,势令本港内部通胀压力加剧.

输入性通胀方面,美国欲藉加码量宽压低美元价,港元在联系率制度下将随美元贬值.与此同时,人民币却因热钱涌亚洲令升值压力大增,使来自内地的民生必需品加价压力加重,令香港面对两头受压的输入性通胀重负.

明年本港楼价与物价若再涨,将令市民生活压力加大,点燃更大民怨.故港府对热钱涌入须保持强烈危机感,应在下月的施政报告与明年2月的财政预算案,筹划前瞻性措施,缓减热钱对经济民生的冲击,以免落后形势,陷入更大的管治困局.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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