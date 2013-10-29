《明报》：京港两个励志故事谱写同一人生感悟

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
(10月29日社评)
本报今日报道，分别讲述北京和香港各一名年轻人，出身贫穷家庭，但是他们透过苦读学习知识，结果在不同领域都冒出头来。两人稍有所成后，更以一己所学或经历，启迪更年轻的一代。这两名年轻人的自强不息，说明教育之重要。
香港的张伟贤，母亲从事清理垃圾工作。中五会考后想到外地开眼界，他鼓起勇气向校长求助，这位校长替张伟贤筹得5千元。大学时，张伟贤申请一项计划去南极，在2千人竞逐中脱颖而出，成为首个华裔极地领队。现在，张伟贤透过组织生态游，协助更年轻一代认识生活的地方和世界。
北京的张立勇2004年名动清华大学之时，只有29岁。张立勇17岁时辍学，为协助父母还债南下广州打工，工作使他认识到英语的重要；1996年，张立勇到北京清华大学食堂做厨师，工作之余善用时间自学英文。在2001年英语托福考试，得到630分（满分677），被称为「清华神厨」。虽然张立勇成为热议焦点，但他开办「阳光立勇北京工作室」，给青少年提供心理辅导、英文学习方法等谘询。
值得留意的是，他们在奋斗中，都得到其他人协助，例如张伟贤的校长；张立勇公余时经常到清华课堂旁听，但他并非学生，经常被保安拦阻，但保安多被他的精神打动而放行。对二人的成长，肯定起过一定作用。
两人迄今取得的成绩，再一次证明教育可以改变一个人的命运。若对教育资源的投入，尽量做到减少隔代贫穷，则个人拼搏加上得到适切支援，有更大机会给社会带来实质转变，出现真正减少贫穷的局面。
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。