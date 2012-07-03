《信报》：增长动力萎缩半年 中国经济反弹受限

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（7月3日社评）
中国经济增长动力过去半年持续弱化,汇丰中国昨天公布6月中国PMI降至48.2,连续8个月环比下跌;官方6月份PMI亦降至52,反映制造业活动放缓之势未见改善.从经济数据看,第二季经济增速将“破八”,下半年或可审慎乐观,但料反弹幅度受限.
中国经济延续了去年第四季跌势,今年首季经济增速从8.9%,下滑至8.1%.下行压力主要来自钢铁、建材和化工等重工业驱动增长的引擎动力减弱,加上汽车和家电等国内需求不足,出口不振和房地产放缓制约了投资增长.面对上半年经济下滑之势,中央采取多项稳增长措施,防范经济增速失控.照发展形势看,外部需求疲弱如故,欧美经济复苏又有反覆回软迹象,内部工业增加值增长和发电量表现呆滞,缺乏充足增长动能,预料央行下半年需要继续加大货币宽松的空间.
另外,发改委加快重大项目审批,以大规模固定资产投资的方式刺激经济,虽则可短期内诱发大量需求,却不能解决中国经济中长期可持续发展、并落实“十二五”转变增长结构的目标,寻且干扰了行业的正常运行和企业汰弱留强的市场秩序,增加刺激政策退出的代价,此举势必反过来约束货币和财政刺激力度,也意味制约了下半年经济反弹的幅度.
基於目前物价升压持续减弱,但经济增长动力却较去年更为放缓,估计央行将利用通胀回落的时机,尽量使可信贷规模处於宽松状态.近月央行重启逆回购操作,向市场投入流动性.由於7-8月市场到期资金较6月下降,而银行存款流失之势,令银行需要相应减少借贷规模,加上人民币贬值预期短期内难以消除,外汇占款增速弱化,流动性紧张压力增加,从各种因素衡量,预料央行在下半年有持续下调存款准备金率的空间和需要,甚至不排除二次减息的机会.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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