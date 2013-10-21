《信报》：中国经济触底反弹 靠投资拉动乏后劲

(10月21日社评)

中国第三季GDP同比增长7.8%，主力依靠投资扩张拉动，与政府的宏观调控相关。但9月多项经济指标回落，增速在四季度隐现下滑压力，更重要是，增长能否摆脱过于依赖投资驱动的格局，视乎三中全会的改革方向和政策力度。

今年前三季GDP同比增长7.7%，相信可达到全年增长7.5%底线。三季度经济触底反弹，与政府支出和投资信贷扩张相关。以“三头马车”动力衡量，资本形成总额对GDP的贡献率接近56%，最终消费支出约为45%，出口则负1.7%，造成拖累，可见投资仍是今轮“稳增长”的主力，但调结构成效并未显着。

前三季度，城镇居民人均可支配收入同比名义增长9.5%，扣除价格因素，实际增长不足7%。居民人均可支配实质收入落后于经济增速，在在成为发展模式平稳转换的最大樽颈。

虽然信贷和投资扩张稳住经济，但刺激动力的持续性颇成疑问。9月末，广义货币余额逾107万亿元，同比增长高逾14%，显示信贷已大幅扩张，相信四季度政府会不轻易宽松“放水”。

即使信贷继续增加，但同等数量传导对实体经济的拉动，相信也会较前为弱，因信贷渠道效应减弱之势持续加剧。照形势观察，三季度增速较前季弹升0.3%后，动力有弱化之忧。9月工业增加值同比增速较8月回落等数据，反映经济增速在四季度放缓的端倪。

总理李克强提出“托底”稳增长的基调下，信贷和投资扩张如今已压住经济进一步下行的风险。市场期望三中全会会出台较为全面的改革方案，如何加强市场力量在金融资源配置中作用，相信会是改革政策的其中要点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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