香港《经济日报》：中央只重保障房 难解楼泡威胁

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
(10月31日社评)
中央昨正式公布其房策思路，力推保障房以提供基本住屋保障，惟对商品房调控、缓抑楼市泡沫续语焉不详。
前天政治局集体学习会，中央房策重点将放在保障房，构建以政府为主的基本住屋保障，重申保障房的覆盖率，由去年约13%提高至2015年20%的目标。
中央大建保障房固是王道对策之一，惟民众对其成效至少仍存三疑虑。
其一，保障房分配要到位。上届胡温政府亦力推保障房，惟分配过程弊病丛生。如部分地方政府滥竽充数，在交通配套欠奉的偏远地区建屋。挑战不但在建房，更在公平、有效分配保障房。
其二，建保障房资源待厘清。中央虽力倡建保障房，惟相关资源主要由地方政府支付，地方政府面对沉重建屋压力，惟有靠大力哄抬地价。若长此下去，恐形成恶性循环，中央对建保障房愈积极，地方政府就有更大诱因推高地价楼价。
其三，建保障房难抑高楼价。内地保障房的覆盖率到2015年才达20%。香港已有近50%市民居住在公营房屋，高楼价仍尚且难遏，中央的保障房建屋目标虽积极，但占住房比例仍少，又远水难救近火。
可惜的是，习李班子对遏抑商品房楼价，仍仅轻描淡写地表示会增加土地供应、调节住房需求。中央对缓抑楼价一再沉默，今年内地楼价已趁势猛飈，反映市场对中央的楼控决心和能力，以真金白银投下不信任票。
外界正十分忧心内地楼市泡沫或趋爆破，若中国楼泡如美国般急爆，势重创内地经济。中央必须尽快提出遏抑商品房楼价的对策，只有大建保障房和调控商品房双管齐下并取得成效，才有望促楼市健康发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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