香港《经济日报》：降准备金率 藏新兴国坏消息

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（1月4日社评）
市场憧憬中国春节前下调存款准备金率,带动港股恒指昨高涨443点.惟中国愈早减存款准备金率,反映面临外围冲击愈大,凸显的是新兴国家包括中国无法在欧债危机下独善其身,今年经济困难重重.除中国盛传将下调存款准备金率外,南韩昨大增首季财政预算至逾124万亿韩圜,较去年同期飙升18%.中韩举措事出有因,新兴国家遭欧债危机冲击,经济下行压力急涨,必须采取行动自保.尤其新年伊始,警示急响,新兴国家中,对出口依赖甚强的新加坡昨公布,去年第四季国内生产总值按季重挫4.9%,三个季度内已第二度收缩.
新兴市场现急如热锅上蚂蚁,主因欧债危机正以两方面夹击.其一,出口受挫.欧债危机没完没了,欧盟各国期望厉行削赤纾困,但此势必将欧洲经济推进再衰退边缘,拖累环球经济,打击欧美进口意慾,挫伤新兴市场出口,新加坡因首当其冲,经济已率先再度收缩.其二,资金撤离.一方面,受欧债危机影响,令市场避险意识急升,资金急速逃离欧洲及新兴市场,续涌进美元资产避险.同时,欧洲银行为巩固资本自保,从全球包括新兴国家班资回朝,欧洲银行在国际市场上一向较美国银行进取,今年新兴市场面对的抽资可能较2008年底环球金融海啸时更甚,将导致新兴国出现缺水拖累经济增长.
印尼和泰国等近月便已先後减息,中国上月初亦下调存款准备金率,力求刺激内部投资与消费,弥补出口减速.韩国日前更决定动用行政措施,进行资金管制,阻止资金外流,冀阻经济下滑.但新兴国家的自保措施,恐难扭转经济衰退颓势,只能缓减经济下滑速度.尤其欧债危机若严重爆发,势触发环球经济严重震荡,那新兴市场受创更剧,以出口及外部需求为主导的新加坡、香港等新兴经济体,今年更要出力击退经济衰退的威胁.故此,中国春节前将下调存款准备金率的消息,短期虽利好股市,但其实对新兴国家今年经济、股市而言,反而是敲响警钟.因欧债危机持续恶化,令新兴国家金融市场及经济都面临更大压力,投资者需有所警惕.
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