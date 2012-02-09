香港《文汇报》：欧债暂现转机 港股审慎乐观

（2月9日社评）

受希腊削债谈判有望取得进展及中国通胀数据利好的消息影响,港股昨日跟随外围造好,全日升319点,恒生指数收市报21,018点,是自去年8月以来,首次重上21,000点关口.事实上,香港经济基本因素依然良好,而股市却一直处於低位,一旦外围因素有所改善,股市就有条件作出反弹.这显示香港经济及金融市场前景仍可保持谨慎乐观.不过,欧债炸弹不易拆除,必然带来更多市场波动,投资者必须适应.

当前,希腊必须尽快得到第二轮救助贷款,才能避免出现无序违约.而国际救助方包括由欧盟、国际货币基金与欧洲央行组成的“三驾马车”,吸取第一轮救助的教训,坚持在批准第二轮救助贷款前要求希腊联合政府中的各主要政党作出承诺:无论谁赢得大选,都必须削减财政赤字、增强竞争力.希腊总理帕帕季莫斯正与国内政党进行对话,试图就紧缩措施达成协议,以换取第二轮救助资金.有消息指希腊政府的社会党、保守派以及极右派人士将达成一致意见,接纳国际社会提出的援助条件.若然真的成事,将令欧元区暂时避过一次灾难,对全球金融市场自然利好.

希腊政府若接受国际社会的条件虽可暂缓燃眉之急,但也面临严峻挑战.兑现对债权人的承诺,就必须大砍最低薪资、退休金,以及即刻裁减15,000名公务员,这对希腊而言是一个长期而痛苦的过程,必然会引起希腊民众的强烈反弹.

希腊债务谈判暂现转机,同时,预期今日中国公布的上月通胀数据可能进一步回落至4%,加上1月中国新增贷款达8,000亿元人民币,及近日港汇走强,显示资金流入香港.在内外市场的坏消息一时间消失的推动下,港股强力反弹.其实,香港近期整体经济保持稳定增长,失业率长期维持在3%的低水平,更重要的是,由於中国宏调政策见效,通胀持续回落,经济实现软着陆,为推出针对性的宽松政策创造了有利条件.由此可以看到,香港经济基本因素不差,市场气氛又转好,处於低位的港股後市仍有上升空间,希望龙年香港股市有一番新景象. (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。