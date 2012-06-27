香港《文汇报》：解决欧债危机 须利益兼顾风险共担

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
（6月27日社评）
欧洲小国塞浦路斯宣布寻求欧盟援助,成为第五个求援的欧元区国家.同时,为防止欧债危机进一步蔓延,将於本周四、五召开的欧盟峰会,计划采纳规模达1,300亿欧元的一揽子刺激经济方案.欧债危机呈现进一步恶化迹象,欧盟建立紧密的经济联盟共同应对危机更具迫切性.然而,欧盟在采取具体的救助方案上分歧明显,尤其是最大金主国德国与其他欧元区国家的利益取得平衡,需要以更大的智慧缩窄歧见、共担风险,为根本上解决债务危机寻找有效途径.
面对欧债危机再度恶化,本周即将召开的欧盟峰会成为关注焦点,外界希望欧元区领导人能尽快拿出有效措施,防止欧债危机进一步蔓延.有媒体透露,此次峰会同意启动欧洲经济刺激计划,除促进经济增长和就业外,还将探讨建立财政联盟、银行联盟和发行统一的欧元债券等事项.建立欧元区财政联盟,甚至让欧盟充当欧元区17国的财政部,有权制定、改写受助国的财政预算,加强财政纪律约束,为发行统一债券奠定基础,从而增强欧元区的整体融资能力,有利经济逐步复苏.
但是,欧盟内部对救助方案仍存在分歧,最关键是欧元区的龙头德国担心,无休止且权责不明的救助最终只会令德国利益受损.在没有统一财政联盟的条件下发行欧元统一债券,希腊、西班牙、意大利等国的融资成本下降,德国的融资成本则大幅上升,实际上变相由德国补贴重债国,德国当然坚决反对.但是,要求欧元区国家交出财政主权、接受严格的紧缩政策,许多国家亦不愿意.
欧盟是一荣俱荣、一损俱损的整体.为保住欧盟单方面牺牲德国的利益,或只顾德国利益而放弃对重债国的救助,均无助解决欧债危机,甚至令情况更难以收拾.如今欧盟最需要的是互谅互让,兼顾各方利益,既要有明确的财政纪律,同时采取适当的放松政策,各国团结一致,为摆脱危机早日找到标本兼治的药方.(A06)
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路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。