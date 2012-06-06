香港《经济日报》：欧盟兵行险着 推升危机逼整合

（6月6日社评）

欧债危机猛火烧至西班牙,但欧盟仍未抢救,欧央行更已停买欧猪国债12周,此看似不合常理,背後很可能是欧盟大国推升危机,逼欧加速整合,以圆强大欧洲与美国比肩的梦想.惟政治凌驾经济,随时惹出大祸.

早前几乎一力抵御危机的欧央,已连续12周未在市场买债;欧盟龙头德国不但坚拒直接拯救已濒崩溃的西班牙银行体系,更着西班牙向欧盟求援,又扬言能承受踢走希腊的冲击,种种举动令欧债忧虑不升反降.欧洲领导并非因意气而妄动之辈,表面上不合理的举动实内有文章,就是故意推高危机胁逼欧猪国低首并上缴权力,以加速欧洲整合.

欧盟从来并非单纯经济联盟、拯救欧元也不是单纯经济问题,背後实有更具凌驾性的政治利益.惟欧债危机暴露现行欧盟体系仅是经济合作、货币整合,财政、政治仍四分五裂;欧盟要各国愿上缴权力迈向统一,就惟有逼各国在欧元解体,或是一体化之间选择.

要欧盟成员国交出更多权力并不容易,加上急急施救势令欧猪国减改革动力,放慢削赤步伐,因此欧盟大国正大玩边缘游戏,用言行推升危机,令西班牙以至其他欧猪国别无他选,向欧盟交出财政自主权、银行管辖权等,以推进欧盟进一步整合欧洲.故才有传媒放风,德国出手救欧猪国银行条件是要交出财政权.

欧盟大国与欧猪国现时尚处博弈阶段,故危机短期内难平息,市场动汤持续,虽然在政治利益考量下,欧盟大国终会助西班牙等脱困,但个中最大风险是擦枪走火,一旦市场资金因恐慌逃亡,令危机突爆至欧盟无力收拾.目前欧洲大肆博弈,全球市场则要被迫陪玩.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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