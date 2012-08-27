香港《经济日报》：苹果告赢三星 战火之外启示

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
（8月27日社评）
两大智能手机巨擘,美国苹果与韩国三星在美国的世纪专利案有了判决,苹果大获全胜,惟三星已表明将上诉.不论最终谁胜谁负,苹果与三星挤走其他对手,再次凸显创意固然重要,能与文化及生活结合的商业模式才最关键.
两大巨擘恶斗,但其余手机生产商才最惨重,因苹果与三星占全球智能手机市场近半,其他品牌各自占有率已剧跌至不足7%,如HTC市场占有率从去年约11%,大跌至今年上半年不足6%,令其股价1年间暴挫70%,震撼中国台湾.
苹果与三星表面上两者走不同路线,但深层致胜策略其实相当一致,就是将创新的技术和设计与文化及生活结合,令用家拥有的不单是智能手机,而是具人性化界面,便利通讯、娱乐、工作、日常生活种种,成为一种生活态度的标签,甚至令人沉迷的“必需品”.
苹果与三星在行销上亦同样走渗入文化路线,苹果产品在大量美国电影、电视剧上置入广告,在全球软销,进一步打造潮物形象.三星产品除乘着近年兴起的韩流,随韩剧等加速渗入全球外,亦把握各种商机,如赞助伦敦奥运而在不同平台推广、与大量夥伴合作等,力求全面狙击iPhone.
环球经济现虽陷困,但新经济模式已建立,即物质供应过盛、全球竞争激烈、科技日新月异,商品致胜关键产品不只讲求功能更讲感性、设计、玩乐、人性化,与文化生活结合.苹果与三星的诉讼势成持久战,谁胜谁负还是两者俱伤仍难逆料,惟他们凸显的新经济取胜之道,则彰彰明甚.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
香港，2017年2月16日—标普全球评级今日表示，短期内中国政府可能会继续调控房地产市场，以抑制房地产价格。事实上1月新增住户贷款处于高位，或将引发进一步的紧缩政策。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。