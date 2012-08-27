香港《经济日报》：苹果告赢三星 战火之外启示

（8月27日社评）

两大智能手机巨擘,美国苹果与韩国三星在美国的世纪专利案有了判决,苹果大获全胜,惟三星已表明将上诉.不论最终谁胜谁负,苹果与三星挤走其他对手,再次凸显创意固然重要,能与文化及生活结合的商业模式才最关键.

两大巨擘恶斗,但其余手机生产商才最惨重,因苹果与三星占全球智能手机市场近半,其他品牌各自占有率已剧跌至不足7%,如HTC市场占有率从去年约11%,大跌至今年上半年不足6%,令其股价1年间暴挫70%,震撼中国台湾.

苹果与三星表面上两者走不同路线,但深层致胜策略其实相当一致,就是将创新的技术和设计与文化及生活结合,令用家拥有的不单是智能手机,而是具人性化界面,便利通讯、娱乐、工作、日常生活种种,成为一种生活态度的标签,甚至令人沉迷的“必需品”.

苹果与三星在行销上亦同样走渗入文化路线,苹果产品在大量美国电影、电视剧上置入广告,在全球软销,进一步打造潮物形象.三星产品除乘着近年兴起的韩流,随韩剧等加速渗入全球外,亦把握各种商机,如赞助伦敦奥运而在不同平台推广、与大量夥伴合作等,力求全面狙击iPhone.

环球经济现虽陷困,但新经济模式已建立,即物质供应过盛、全球竞争激烈、科技日新月异,商品致胜关键产品不只讲求功能更讲感性、设计、玩乐、人性化,与文化生活结合.苹果与三星的诉讼势成持久战,谁胜谁负还是两者俱伤仍难逆料,惟他们凸显的新经济取胜之道,则彰彰明甚.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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