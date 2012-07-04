香港《经济日报》：欧债警报暂除 炒波幅无升幅

（7月4日社评）

港股受惠欧债危机纾缓令环球市场气氛改善,昨为第三季打开红盘.惟欧盟最新救市措施只是偷师美国,但美国至今仍未真正复元,病情更重的欧洲前路只会更崎岖漫长.欠实体经济支持,股市恐长期陷入有波幅无升幅格局.

欧盟此次出手,并非新招,美国2008年底为金融海啸救急时双拳并出,华府斥8,500亿美元向财困银行注资,其後联储局量宽滥印钞票大手扫入美国国债,一手稳银行体系、一手压低利率.如今欧债屡救无效,欧盟上周亦无奈放下面子,照抄美国的套路,一手救银行,一手吸纳欧猪国债.不过美国亦无法药到病除,印出的泛滥资金并未投进实体经济,金融海啸爆发已5年,经济仍未重返健康轨道,尚在高失业、低增长泥淖中挣扎.

欧洲病况较美国更重.欧洲最核心病源是欧盟并非联邦,却使用同一货币,强国与弱国存在极大差异,如希腊的劳工成本,仍较龙头德国高逾30%,严重缺乏竞争力,经济一潭死水,复苏无从说起.无论欧盟向银行注资、扫入国债,都未触及此深层次矛盾.就算欧盟提出以1,200亿欧元刺激欧猪国经济,惟其规模仅为欧元区生产总值1%,难有大成效.

要根治欧洲困局,欧猪国续大幅通缩、大减人工;或是强国如德国接受高通胀,拉近各国的竞争力差距;又或是索性将欧猪弱国踢走.不论哪一条出路,阵痛与震汤都极大,更非欧盟中短期内具政治决心可狠手出招.

美国折腾5年仍未走出泥淖,欧洲若10年内能回复健康已算万幸;美欧日经济无不持续迷失,环球股市欠缺实体经济支持,未来2-3年难有持续升浪,最可能是有波幅没升幅,热钱亦只有借踩低推高波幅以图利.

欧债危机纾缓,港股本季有机持续升势,且各国不会坐视经济不断下滑,将推措施撑住经济与市场信心,泛滥热钱则会藉此消息炒上.惟大市终难脱经济不振的掣肘,热钱在炒高後只会伺机再踩落,投资者要了解此大局,才能在金融市场趋利避害.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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