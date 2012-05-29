香港《经济日报》：欧盟希腊斗大 爆煲危机续拖

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
（5月29日社评）
在欧盟及国际组织"掌掴"下,希腊民众似日益知惊,当地最新民调反映支持紧缩的政党领先,令希腊下月因国会改迭而与欧盟破局、被踢出局的风险下降.虽然欧盟很可能迟早须驱逐希腊,但尚可拖延危机.
继欧洲央行停对部分希腊银行提供贷款後,国际货币基金组织行政总裁拉加德批评希腊人应交税自救,又表示非洲儿童比希腊人需要更多帮助.此引起希腊甚大不满,惟国基会应是要藉此警告希腊,国基会的帮助,不是必然的.国基会出资占援希资金的1/3,若国基会拒再施援,希腊下月势难逃破产、被踢出欧元区的下场.
希腊最新民调显示,逾80%希腊人支持留在欧元区,主张紧缩的新民主党支持率续超前反紧缩的极左联盟.左翼政客亦知民意有变,立场已软化,除指会续留在欧元区外,亦提吸引外资提振经济等建议.希腊民意风向已变,国会重选很大机会有惊无险.惟短期风险暂缓,不代表希债大局有变,因希腊经济已连续衰退近4年,今年首季经济倒退逾7%,失业率已超20%,前科不佳的民众是否真的肯续捱紧缩与衰退,实大有疑问.
欧盟近期不断谈及希腊可能退出,不是单纯恐吓,而是作两手准备,一方面施压胁逼希腊合作,另一方面赶紧构筑防火墙,如欧洲金融稳定机制将在7月启动,抵御希腊一旦被踢走引发的冲击.
除非希腊能洗心革面,未来数月向欧盟展示全心全意忍痛紧缩的决心,欧盟方可能继续施以援手,惟这可能性恐怕甚微.因此希债危机虽应能拖过6月关口,但未必能捱过今年.
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