香港《经济日报》：西班牙告急 欧美逼德国摊牌

（6月4日社评）

西班牙危机急速恶化,这个欧元区第四大国若崩堤,只怕欧盟亦难逃解体.惟现时欧盟、欧洲央行出手仅只图止血,只有推欧元区共同债券,才可望彻底解决欧债危机.欧盟各国正逼德国摊牌,德国会否让步是欧债脱困关键.

上周西班牙10年期国债息率逼近7%危险水平,反映市场已渐失信心;惟相比债务,西班牙银行危机才是燃眉之急.西班牙银行因国债撇帐、地产坏帐,财政早已陷困境,更致命的是资金外逃,今年首季流失970亿欧元资金,使该国银行体系足襟见肘.随着形势恶化,资金势走得更急,可能引发信贷紧缩,令银行体系骨牌倾倒以至崩溃.

若作为欧元区第四大国的西班牙亦沦陷,危机将火烧连环船,意大利以至其他国家资金亦可能加速外逃,欧元解体危机一触即发.现时西班牙政府已难控乱局,惟无论欧盟欲以欧洲稳定机制为西班牙纾困,或欧洲央行决定推第三轮长期再融资操作,提供低息贷款稳住银行体系,均只能暂时止血.要彻底挽救欧债危机,推出欧元区共同债券是不可回避的议题.

欧盟多国明白若不推共同债券,欧债危机将没完没了,现在已烧至大国如西班牙,下一步将危及欧盟存亡.法国奥朗德政府上月上台後,便串连欧猪及其他盟国孤立德国;美国总统奥巴马上周末亦批评欧洲没做决断行动挽救危机,欧美矛头指向德国,逼她接受共同债券.

欧元面世後,德国过去十多年出口、就业均大幅改善,其国际影响力亦因成为欧盟龙头而大增,是欧元区政经大赢家,若欧元区解体德国将受重挫.在各方力压下,德国总理默克尔已不得不作抉择,若继续企硬反对共同债,欧元将步向解体,德国将受国际指摘;若她让步则必招致国内强烈反弹,危及明年连任大选.

西班牙危机升温,欧盟以至环球对德国的压力将更甚,默克尔能否拿出政治勇气,为欧盟以至全球解困,将是未来欧债危机的最重要关键,投资者可以此作为欧债危机走向的重要指标.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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