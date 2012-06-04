香港《经济日报》：西班牙告急 欧美逼德国摊牌

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（6月4日社评）
西班牙危机急速恶化,这个欧元区第四大国若崩堤,只怕欧盟亦难逃解体.惟现时欧盟、欧洲央行出手仅只图止血,只有推欧元区共同债券,才可望彻底解决欧债危机.欧盟各国正逼德国摊牌,德国会否让步是欧债脱困关键.
上周西班牙10年期国债息率逼近7%危险水平,反映市场已渐失信心;惟相比债务,西班牙银行危机才是燃眉之急.西班牙银行因国债撇帐、地产坏帐,财政早已陷困境,更致命的是资金外逃,今年首季流失970亿欧元资金,使该国银行体系足襟见肘.随着形势恶化,资金势走得更急,可能引发信贷紧缩,令银行体系骨牌倾倒以至崩溃.
若作为欧元区第四大国的西班牙亦沦陷,危机将火烧连环船,意大利以至其他国家资金亦可能加速外逃,欧元解体危机一触即发.现时西班牙政府已难控乱局,惟无论欧盟欲以欧洲稳定机制为西班牙纾困,或欧洲央行决定推第三轮长期再融资操作,提供低息贷款稳住银行体系,均只能暂时止血.要彻底挽救欧债危机,推出欧元区共同债券是不可回避的议题.
欧盟多国明白若不推共同债券,欧债危机将没完没了,现在已烧至大国如西班牙,下一步将危及欧盟存亡.法国奥朗德政府上月上台後,便串连欧猪及其他盟国孤立德国;美国总统奥巴马上周末亦批评欧洲没做决断行动挽救危机,欧美矛头指向德国,逼她接受共同债券.
欧元面世後,德国过去十多年出口、就业均大幅改善,其国际影响力亦因成为欧盟龙头而大增,是欧元区政经大赢家,若欧元区解体德国将受重挫.在各方力压下,德国总理默克尔已不得不作抉择,若继续企硬反对共同债,欧元将步向解体,德国将受国际指摘;若她让步则必招致国内强烈反弹,危及明年连任大选.
西班牙危机升温,欧盟以至环球对德国的压力将更甚,默克尔能否拿出政治勇气,为欧盟以至全球解困,将是未来欧债危机的最重要关键,投资者可以此作为欧债危机走向的重要指标.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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