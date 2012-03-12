《星岛日报》：海啸周年核安全顾虑未减

（3月12日社评）

日本”三一一”地震一周年,不少港人为灾区重建出一分力或遥寄祝福.这场灾难对香港的影响,主要反映在对日本食物、赴日旅游和核能发电的戒惧.今天大家对日本食品和旅游的信心已经大致恢复,对核电安全的戒心则未有明显淡化.

核灾後,香港人不敢接触日本食品.经过严格监控日本输港食品安全,今天绝大部分港人已重投日式食品怀抱,官员指日本食品供香港已恢复至灾前的80-90%.

至于事件重新激起香港对核电安全的顾虑,恐怕影响较长远.福岛核电站发生历来最严重的泄漏辐射事故後,日本53个核能反应堆至今只余下两个继续运作,而这两个到下月底也会停止供电.香港现时面对的处境,大家都要减少污染及温室气体排放,改善空气质素和避免地球气候两极化,因此要增加”清洁能源”的发电比例.比起核电,风力和太阳能等可再生能源的发电成本高得多,本港逐渐采用天然气取代燃煤发电,市民今年即要面对电价飞涨难题.

香港为了减排,考虑让增加使用核电比重,由目前占总发电量23%逐渐增加到占50%,当中额外电量来自广东省计划新建的核电厂.福岛事件後,这计划受到反核团体强烈批评.

如果没有核电纾解,香港人既望空气好又要电费廉的”鱼与熊掌”局面,更形突出.但如果要增用核电,市民对在香港附近增建核电站的抗拒心理,则可能激化成政治问题,甚至成为新一波香港与中国矛盾的导火线.可以预见,能源政策将是考验新一届香港政府管治能力的其中一块烫手山芋.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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