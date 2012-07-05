《信报》：日菲越合纵出招南海更添火药味

（7月5日社评）

日本与菲律宾签署海上防卫合作备忘录.在中日钓鱼台主权纷争加剧、中越和中菲在南海磨擦持续升温的形势下,日本、菲律宾和越南三国“合纵”,强化合作力量,矛头隐然指向中国,令南海局势更形绷紧,地缘政治冲突风险持续升温.从近日各方采取的行动看,南海与东海的变局不断滑向基於“挑战-反应”的激烈博弈循环,局势之紧张、变速之急遽,使应对变化的决策因此而出现错判机会也同告上升.

目前,中国在南海和东海两面受压,日本以前所未见的强硬态度,积极凝聚朝野上下一致的决心,把钓鱼台纳入囊中.菲越则趁美国加强返亚战略的力度,拉拢美国来抵销中国的反击压力.照发展形势观察,过去提出解决争端的所有方案,如今几乎无一可行.

再从各国内部情况看,形势演变亦相当不利.由於主权争议所引发的民族主义情绪高涨,因此,提出设立区域主权,由声索各国共同管理有主权争议岛屿的建议,如今也深受内部压力而成为执政者的政治禁忌,也使得中国提出“搁置争议,共同开发”主张,沦为不切实际的空谈.

据日菲海上防卫合作备忘录,两国或会进行军事演习.可以看到,南海和东海多国军事演练频仍,相互猜疑也有溢出合理范畴的危险倾向.即使排除军事挑衅的错觉和误判机会,在军演区与附近海域的航行自由和海上通讯安全保障,也变得愈来愈脆弱.可以说,如今日菲越三国合纵,连番出招,已为当前南海新增更浓烈的火药味,地缘政治冲突风险正不断升高.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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