《信报》：五月山穷水尽六月柳暗花明

（6月1日社评）

5月第一个交易日,恒指高开见21,385点後即持续下挫,连跌4周,昨日最低见18,378点,最後收报18,629点,全月跌2,465点,为过去14年来5月最大的跌幅,应验了5月沽货离场的传统智慧.

今年5月,欧洲政坛风云色变,希腊、法国政权易手,反紧缩的意识形态和政治势力抬头,为欧债危机增添变数;尤其是希腊组阁不成,希腊脱离欧罗区高唱入云,希债无序违约的阴影已导致欧洲银行出现变相挤提危机.西班牙首当其冲,银行系统一旦崩溃,冲击势必席卷全球.港股向来是国际金融机构的"提款机",跌幅尤甚,自不待言.

祸不单行,香港背靠的中国经济亦急转直下,危机四伏.今年首季,中国在两会後已将全年经济增长目标下调至7.5%,强调稳中求进,但4-5月份的经济数据陆续公布後,令人惊觉中国经济下行风险急速上升,硬着陆的可能性绝对不能排除,甚至引起国际关注.中国经济正处於水深火热,中港经济一衣带水,又岂能幸免于难.

展望6月,希腊17日大选之前,外围股市走势相信仍然会受有关利好利淡影响,但欧盟、欧洲央行和IMF的挽救策略重点已从希债违约转移至欧洲银行系统的稳定之上,一旦有稳定金融系统的具体措施出台,便是欧洲股市绝处逢生之时.

美国方面,扭曲操作行将告终,近期长债孳息又因国际游资避险创出新低,要继续刺激经济增长,为奥巴马连任造势,6月底前是推出QE3或其他变相量宽措施的最後时限.由於共和党的候选人已确定为罗姆尼,下半年美国经济仍无起色,奥巴马肯定连任无望,因此QE3的推出,机会甚高.

中国股市5月未能出现阳烛,根据上综指数过去10年"5月涨全年涨,5月跌全年跌"的传统智慧,今年股市全年表现难以乐观.6月行情,除了受制於欧债危机外,中央有否刺激经济措施继续出台以至减息,都是决定性的因素.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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