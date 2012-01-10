《信报》：朝鲜变局诡谲中韩迫切谋稳

去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。
（1月10日社评）
南韩总统李明博国事访问中国,此行最主要的目的显然是与中国讨论"後金正日时代"北韩的变局,并寻求消弭朝鲜半岛动荡危机的共识.照目前形势观察,金正日猝然去世,军政权力移交过程充满变数,使北韩国内外发展的可预测性锐减,突显朝鲜半岛地缘政治风险激增,使中韩两国有加强交换政策信息的迫切性.
很明显,金正日猝然逝世,由独裁高度集中的权力移位,的确有加剧历年来所累积各种不满压力爆发的可能性.年未满30岁的金正恩能否得到党政军的绝对支持和服从难以确定,即使国家机器不断释出效忠的信息,但毕竟无法消除组合性政权在转移、再黏合和发挥震慑功能过程中局部失效造成进一步权争暗斗的机会.迄今为止,最令人担忧的是军方内部在核原料和核武器管理权力重新分配造成的失控性,使朝鲜半岛出现"散失的核武"风险,从美国战略智囊机构近日对此讨论可见一斑.
李明博访华前,美国助理国务卿坎贝尔已到过北京,促请各方以克制态度应对朝鲜半岛变局,并力图推动重启六方会谈.可以说,朝鲜半岛的安全结构目前正处於敏感和不稳定状态.今次李明博访华,除了朝鲜半岛变局有讨论的迫切性,在经贸联系上,促成两国达成自由贸易协定,有助改善东亚内部因缺乏公认主导国,致使内部合作凝聚力不足的矛盾.另一方面,在目前全球化进程加快,东亚国家对自身的发展战略进行调整,扩大贸易与投资,以加强地区整体的竞争力其实也有客观需要.李明博在此关键时刻访华,间接暴露出当前朝鲜半岛地缘政治风险的巨大不确定性.
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