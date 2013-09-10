《信报》：经济景气回升 须防金融风险

（9月10日社评）

国家统计局昨天公布8月份物价数据，全国居民消费价格指数同比升幅微降至2.6%，通胀压力不大；生产者价格指数环比则由降转升，同比降幅也收缩，制造业通缩压力有所纾缓，不过，回稳基础背后隐伏的风险，仍然对下半年经济平稳带来潜在威胁。

8月PMI创年内新高、进出口连续2个月回升，内外疲弱需求有改善端倪。全国居民消费价格总水平，虽指数环比上升0.5%，却远低于3.5%「上限」目标。

至于生产者价格环比由降转升，升幅虽只有0.1%，是4个月来首次上涨；而同比增长由上月负2.3%，降幅收窄至负1.6%，是PPI连降17个月来开始露出向好迹象。

中国经济在第二季增速降至7.5%后，政府出台稳增长措施，避免经济失速下滑，并初见成效。与此同时，总理李克强提出「托底」稳增长；加上欧美经济复苏步伐加快，有助纾缓经济下行压力。

综合来看，8月制造业扩张动力加强，通胀升压不大，加上制造业通缩露出改善端倪，借贷实质成本减轻，使景气能够逐步回升。虽然当前中国经济下行压力明显纾缓，但过去多年内部发展积累的矛盾却依然压力重重。

据国基会发表中国《2013年第4条磋商》报告指出，金融危机以来，中国高度依赖信贷支撑强劲增长，成为内部最大的发展风险来源。大量资源错配到缺乏低效率部门，整体生产率不断滑落，地方融资平台和企业的巨额债务形成潜在金融系统性风险。

无论如何，从8月宏观数据看，中国经济下行压力纾缓，然而，稳增长基础背后隐伏的金融系统性风险，一日不彻底清理，始终成为深化改革的无穷后患。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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